Лукашенко по-прежнему не намерен вакцинироваться от коронавируса

Александрия, 17 апреля. Белорусский лидер Александр Лукашенко все еще не собирается прививаться от коронавируса, у него достаточно антител после перенесенной болезни.

Об этом глава государства рассказал во время участия в республиканском субботнике в агрогородке Александрия Могилевской области, сообщает президентская пресс-служба.

«Александр Лукашенко рассказал, что сам пока не планирует вакцинироваться, особенно учитывая то, что недавно анализ его крови показал наличие достаточного количества антител после ранее перенесенной болезни», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба лидера Белоруссии сообщила, что Лукашенко участвует в общереспубликанском субботнике, где он возглавил бригаду по благоустройству и озеленению территории.