Историк призвал не забывать о роли украинских карателей в трагедии Хатыни

Москва, 17 апреля. Ответственность за массовые убийства гражданского населения в Белоруссии во время Великой Отечественной войны несут не только оккупанты, но и украинские коллаборационисты.

Советская Белоруссия в годы Великой Отечественной войны потеряла треть своих жителей. Немецко-фашистские захватчики и коллаборационисты провели в республике 140 карательных операций, уничтожив 5454 деревни вместе с жителями, а полтора миллиона белорусов были замучены в лагерях смерти. Эксперт Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Никита Буранов в беседе с корреспондентом «ПолитРоссии» не усомнился в справедливости возбуждения генпрокуратурой Белоруссии уголовного дела по статье «Геноцид».

«Вместе с тем в годы Великой Отечественной войны мы можем говорить не только о геноциде белорусского народа, но и о геноциде советского», — добавил историк.

Он напомнил о человеконенавистническом плане «Ост», направленном на уничтожение всех народов Советского Союза. Но Белоруссия пострадала от оккупантов больше всех, а потому Никита Буранов согласился с оценкой произошедшего, данной белорусской генпрокуратурой.

Кадр из фильма «Иди и смотри» /

«Хатынь — это яркий пример, но давайте посмотрим, сколько вообще белорусов погибло в ВОВ: по разным оценкам, было уничтожено до 70% населения. Что это, как не геноцид?» — задал он риторический вопрос.

Собеседник «ПолитРосси» отметил, что в этом деле важно не только знать, сколько белорусов погибло во время оккупации, но и кто их убивал. Тут он с сожалением был вынужден констатировать, что в трагедии белорусского народа виновны не только немцы, но и коллаборационисты из украинцев, которым немцы поручали самую грязную работу карателей.

«Да, Хатынь — это не только лишь преступление немцев. Нельзя забывать про украинский 118-й шуцманшафтский полицейский батальон, про Григория Васюру — известного палача, который был осужден в 80-е годы, после чего его казнили», — призвал историк.

Следственный комитет РФ готов помочь генпрокуратуре Белоруссии в расследовании военных преступлений на территории республики, если такой запрос из Минска поступит. Об этом, как передали СМИ, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.