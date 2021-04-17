Листинг на Nasdaq принес главе Coinbase 5,3 млрд долларов

Москва, 17 апреля. Сооснователь Coinbase Брайан Армстронг увеличил свое состояние на 5,3 млрд долларов после проведения прямого листинга криптобиржи на Nasdaq.

Брайан Армстронг, который является генеральным директором криптобиржи Coinbase, сумел заработать на размещении акций компании на Nasdaq более 5 млрд долларов.

Второй основатель компании Фред Эрсам увеличил свое состояние на 1,9 млрд долларов. Американский журнал Forbes подсчитал, что Армстронг, которому принадлежит пятая часть криптобиржи, попал на 187-ю строчку в мировом списке миллиардеров. Ранее он занимал 404-е место в рейтинге.

Листинг криптобиржи был проведен 14 апреля. В течение десяти минут торгов акции взлетели на 60% и перешли порог в 398 долларов за бумагу, однако впоследствии подешевели на 30%. Рыночная стоимость Coinbase на закрытии торгов составила 86 млрд долларов, а во время сессии добиралась до 112 млрд долларов.

Недавно криптовалюта, которая является на данный момент крупнейшей по капитализации, достигла нового исторического рекорда. Альткоин Etherium добрался до планки в 2,08 тыс. долларов. Предыдущий рекорд криптовалюта обновляла в середине февраля текущего года.