Афроамериканка до полусмерти избила мексиканку, приняв ее за азиатку

Лос-Анджелес, 17 апреля. В Калифорнии 70-летнюю пожилую мексиканку зверски избила женщина, принявшая ее за азиатку.

Пенсионерка выходила из автобуса в Лос-Анджелесе, когда темнокожая девушка схватила ее за волосы и начала над ней издеваться. Инцидент произошел на фоне череды преступлений на почве ненависти против людей с азиатской внешностью. Девушка остановилась, когда один из пассажиров все же вызвал скорую помощь.

Старушка по имени Бекки получила сотрясение мозга и перелом носа. Медики также зафиксировали множество гематом на лице и шее и отсутствие клока волос. Пострадавшей пришлось провести сутки в больнице. Теперь пожилая женщина испытывает трудности с передвижением.

Мексиканку и всю ее семью часто принимают за представителей другой национальности, поскольку они живут в районе, где много приезжих из стран Азии. По подозрению в совершении преступления задержали 23-летнюю местную жительницу Ясмин Бизли.

Похожий инцидент произошел в Новосибирске, сообщал ФАН. Четверо посетителей бара до полусмерти избили 56-летнего мужчину на улице Бориса Богаткова и скрылись. В больницу мужчину привезли в тяжелом состоянии.