Названы пять способов защиты кузова автомобиля от коррозии

Москва, 17 апреля. Потертости и царапины на кузове автомобиля с наступлением солнечных дней становятся более заметными. Чтобы избежать проблем, важно защищать автомобильный кузов.

Первым способом является оклейка машины виниловой и полиуретановой пленкой. Выполнять такую работу эксперты «За рулем» рекомендуют в специализированных сервисах.

На самые незащищенные места кузова можно нанести антигравий. Такое средство обладает повышенной износостойкостью, однако его нельзя нанести на всю кузовную поверхность.

Бюджетным способом защиты кузова является нанесение жидкой резины, помогающей избежать царапин и сколов. Также можно прибегнуть к жидкому стеклу или керамике, однако они не защитят от сколов и сильных царапин. Последний способ — это нанесение раптора, который обычно используется водителями, любящими езду по бездорожью. Полимер защищает кузов от камней и веток, отмечают эксперты.

Тем, кто только собирается приобрести свой первый автомобиль, следует присмотреться к машинам с высоким классом защиты. Об этом заявил эксперт индустрии и вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.