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Архивное интервью Успенской 25-летней давности показали в шоу «Привет, Андрей!»
Россия 1  /  Prt Scr / шоу Привет Андрей
Шоу-бизнес

Архивное интервью Успенской 25-летней давности показали в шоу «Привет, Андрей!»

Певица Любовь Успенская стала гостьей программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1», где ведущий шоу Андрей Малахов показал архивное видео 25-летней давности с ее участием.

Москва, 17 апреля. Певица Любовь Успенская стала гостьей программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1», где ведущий шоу Андрей Малахов показал архивное видео 25-летней давности с ее участием.

Звезды русского шансона собрались в студии программы «Привет, Андрей!» и порадовали зрителей исполнением своих хитов. Любовь Успенская, например, спела свою новую песню «По полюшку». Артистка истосковалась по сцене и гастролям, которых была лишена из-за пандемии коронавируса. Певицу переполняет желание вновь вернуться к работе, тем более что год для нее выдался тяжелым не только из-за отмены концертов, но и проблем с дочерью.

«Сейчас мне так хочется работать, я настолько живу ожиданием, скоро начинаются туры, это для меня лекарство. Вся страна знает, через что прошла в последние годы», — призналась исполнительница.

Ведущий программы Андрей Малахов продемонстрировал архивное интервью Любови Успенской 25-летней давности. В нем знаменитость рассказывает о песнях, которые она больше всего любила петь в молодости.

«Я пела: «Я встретил девушку — полумесяцем бровь» Я пела любимые песни папы, я на них выросла», — говорит Успенская с экрана студии «Привет, Андрей!».

Россия 1  / Prt Scr / шоу Привет Андрей

Также в съемках передачи участвовал певец Ярослав Сумишевский. Исполнитель расплакался в эфире шоу, вспоминая о трагически погибшей в автокатастрофе жене Наталье.

малахов успенская привет, андрей
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