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В «гламурном кемпинге» Дмитрия Нагиева опровергли новость о закрытии
soulcamp.ru  /  Soul Camp
Общество

В «гламурном кемпинге» Дмитрия Нагиева опровергли новость о закрытии

У бизнеса теперь другая юридическая форма, все перемены отображены на сайте организации.

Администратор компании Soul Camp Тимофей Медведько в разговоре с ФАН опроверг новость о закрытии кемпингового бизнеса, долей которого владел российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев.

«Мы не закрылись. ООО закрылось, потому что мы перешли на ИП. Мы решили, что так будет удобнее», — отметил Медведько.

У компании теперь действительно иная юридическая форма, и перемены эти отображены на сайте организации. В Soul Camp также уточнили, что Дмитрий Нагиев больше не имеет отношения к владению бизнесом.

Новый владелец глэмпинга «Soul camp» опроверг новость о закрытии
Агентство городских новостей Москва  / Александр Авилов

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (имеется у редакции. — Прим. ФАН), с 2017 года и до последнего момента «Соул кемп» представлял из себя общество с ограниченной ответственностью, 20% которого принадлежали Нагиеву, а остальные 80% — его знакомым Софье Сердюк и Юлии Мельниковой.

Новое руководство компании рассказало, что сейчас шатры гламурного кемпинга доступны для бронирования — компания ожидает привычный приток гостей по открытию уже пятого сезона.

«Мы открываемся с 1 июня и работаем до середины сентября. Гости сейчас могут бронировать шатры через сайт на любой месяц лета и вплоть до начала осени», — уточнил Тимофей Медведько.

Новый владелец глэмпинга «Soul camp» опроверг новость о закрытии
soulcamp.ru  / Soul Camp

Он напомнил, что климатические условия не позволяют кемпингу работать круглогодично, оставляя для бизнес-сезона только летние месяцы. Самый активный пик гостей, по его словам, приходится на июль и август.

Напомним, что кемпинг располагается в Лахденпохском районе, недалеко от Рускеалы. Туристам обещают комфортный отдых на берегу лесного озера и полное единение с прекрасной природой Карелии. Цена выходных, проведенных в стильном лагере под открытым небом, стартует от 5000 рублей.

нагиев туризм бизнес
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