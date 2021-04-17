В Златоусте подросток с олигофренией гостил у педофила, пока его искала полиция

Златоуст, 17 апреля. Сотрудники МВД на протяжении трех дней вели поиски пропавшего 17-летнего умственно отсталого парня. Его нашли в одной из квартир города, в которой проживал бывший зек.

Изначально правоохранители осматривали улицы, торговые центры, а также заброшенные места, где мог находиться несовершеннолетний. После безуспешных попыток было принято решение проверить всех бывших заключенных, которые когда-то уже были судимы за педофилию.

В результате парня нашли в гостях у мужчины, который открыл дверь полицейским, и отрицал присутствие ребенка у него. Однако стражи порядка увидели несколько пар детской обуви и прошли в квартиру. Там был и обнаружен пропавший, вместе с ним в комнате находились еще пять детей. Всех мальчишек вернули родителям, а мужчину задержали.

Подросток в беседе с сотрудниками МВД сообщил, что тот его домогался. Специалисты провели судебно-медицинскую экспертизу и отпустили задержанного, так как она не подтвердила факт изнасилования.