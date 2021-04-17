Доктор Мясников оценил пользу омега-3 в борьбе с последствиями коронавируса

Москва, 17 апреля. Жирные кислоты Омега-3 помогают во время реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции.

Данный микроэлемент также обладает противовоспалительным действием и помогает бороться с мерцательной аритмией. Об этом рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

«Омега-3 — это те полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в морской рыбе, речная тут не поможет», — объяснил специалист.

Врач порекомендовал добавить в рацион рыбу, выловленную собственноручно. В ней содержится больше и омега-3 и других питательных полезных веществ, заключил кардиолог.

Ранее Александр Мясников назвал привычки, которые часто приводят к бессоннице. Например, не следует ложиться на кровать днем.