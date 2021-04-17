Доктор Мясников оценил пользу омега-3 в борьбе с последствиями коронавируса

Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 16:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:32
Происшествия
Следственный комитет завел дело после падения вертолета под Краснодаром
16:31
Политика
Кравчук назвал условие компромисса Киева с Москвой по Донбассу
16:31
Экономика
Филиппины планируют сократить выбросы парниковых газов в атмосферу к 2030 году
16:30
Политика
Баранец обвинил Японию в любви к «своим палачам», которые били ее ядерным оружием
16:29
Политика
Бывший депутат Рады раскрыл доходы задержанного в Петербурге украинского консула
16:28
Экономика
Глава Кубани оценил сотрудничество иностранных компаний с местными фермерами
16:21
Происшествия
Российской модели запретили посещать британские бары и пабы после нападения на полицейских
16:19
Происшествия
Прокуратура неоднократно штрафовала владельца рухнувшего на Кубани вертолета
16:18
Общество
Обновить трамваи и запустить новые маршруты планируют в Петербурге к 2025 году
16:18
Происшествия
Названа предварительная версия крушения вертолета на Кубани
16:16
Шоу-бизнес
Маша Распутина рассказала, как вдохновила Дербенева на песню «Городская сумасшедшая»
16:15
Происшествия
СК начал проверку после сообщения о ранении ребенка из пневматики в Дзержинске
16:15
Шоу-бизнес
Вдова Дербенева поразила Галкина рассказом о супружеской жизни с поэтом
16:14
Общество
Любимое блюдо Гитлера стоило австрийскому полицейскому 6300 евро и десяти месяцев тюрьмы
16:13
Происшествия
Появились фото с места первого крушения вертолета Ми-2, рухнувшего на Кубани
16:13
Экономика
Бензин на российских заправках за неделю подорожал на 5 копеек
16:11
Экономика
Глава Ассоциации российских банков назвал рубль недооцененной валютой
16:10
Весь мир
Камень преткновения: почему Конгресс США выступил против саудовской блокады Йемена
16:10
Общество
Памятка туристу: что посетить в Алуште, цены на развлечения и музеи
16:08
Политика
Политолог Рудяков назвал «плохой и очень плохой» сценарий для Зеленского
Все новости
Доктор Мясников оценил пользу омега-3 в борьбе с последствиями коронавируса
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov/CC BY-SA 4.0
Общество

Доктор Мясников оценил пользу омега-3 в борьбе с последствиями коронавируса

Жирные кислоты Омега-3 помогают во время реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции.

Москва, 17 апреля. Жирные кислоты Омега-3 помогают во время реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции.

Данный микроэлемент также обладает противовоспалительным действием и помогает бороться с мерцательной аритмией. Об этом рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

«Омега-3 — это те полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в морской рыбе, речная тут не поможет», — объяснил специалист.

Врач порекомендовал добавить в рацион рыбу, выловленную собственноручно. В ней содержится больше и омега-3 и других питательных полезных веществ, заключил кардиолог.

Ранее Александр Мясников назвал привычки, которые часто приводят к бессоннице. Например, не следует ложиться на кровать днем.

последствия мясников коронавирус
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
В Прибалтике обрадовались приостановке авиасообщения между РФ и Турцией
Экономика 14 апреля 2021
В Прибалтике обрадовались приостановке авиасообщения между РФ и Турцией
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Новости партнеров
Все новости / Общество / Доктор Мясников оценил пользу омега-3 в борьбе с последствиями коронавируса
Рейтинг@Mail.ru