Рухнувший под Краснодаром вертолет уже попадал в авиационное происшествие

Краснодар, 17 апреля. Сельскохозяйственный вертолет, рухнувший между поселками Ильский и Северский, ранее попадал в авиационное происшествие.

Первый инцидент с крушением воздушного судна произошел в 2013 году, тогда оно находилось на балансе у компании «Трансхимавиа». Пилот попал лопастями в опору ЛЭП, вертолет, вращаясь вокруг вертикальной оси, пролетел 180 метров, а затем совершил грубую посадку на пшеничное поле и завалился на правый бок. Никто не пострадал, однако воздушное судно получило серьезные повреждения. Причиной инцидента стал допуск неподготовленного к полету экипажа.

Учредителем и директором фирмы был некий Виталий Малиевский, передает источник ФАН со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет. Предприятие оказалось не прибыльным и погрязло в долгах. В настоящий момент компания находится на стадии ликвидации. Теперь же рухнувший вертолет принадлежит «Мал-Авиа», фирма также зарегистрирована на Малиевского.

Причиной нового ЧП с сельскохозяйственным вертолетом могло стать столкновение с деревом, сообщало Федеральное агентство новостей. Известно, что летательный аппарат распылял удобрения между полями, пилот от полученных травм скончался на месте. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.