Эксперт Фролов объяснил рекордное сокращение транзита газа через Украину

Москва, 17 апреля. Рекордное сокращение объема транзита газа через Украину обусловлено рядом факторов. Об этом рассказал замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

Компания «Оператор ГТС Украины» ранее опубликовала отчет о транзите российского газа в первом квартале 2021 года. Согласно документу, Украина установила новый антирекорд. За указанный период через территорию страны было прокачено 10,4 млрд кубометров сырья. При этом за аналогичный период 2020 года показатель равнялся 11,1 млрд кубометров.

Как объяснил специалист, падение объемов транзита связано с проблемами европейского рынка, в том числе с переизбытком запасов в подземных хранилищах. До начала пандемии цены на газ в Европе находились на уровне ниже 100 долларов за тысячу кубометров, что исключало возможность увеличения поставок.

После окончания отопительного сезона европейские ПХГ оказались опустошены, что позволило «Газпрому» нарастить экспорт на 12,4 млрд кубометров. Однако поставки на украинском направлении сократились. По мнению эксперта, отчасти это было связано с запуском балканского продолжения «Турецкого потока». Кроме того, сказалось и сокращение внутреннего спроса на Украине, пишет Фролов для газеты «Известия».

Он считает, что после запуска газопровода «Северный поток — 2» потребность в украинском направлении упадет еще больше. Таким образом, уже сейчас можно сделать вывод, что для ГТС Украины настал период антирекордов.

Несмотря на действующие санкции и громкие заявления украинских чиновников, Москва и Киев продолжают торговлю нефтью и топливом. Как пишут СМИ, Украина покупает российское топливо по гражданским каналам, в том числе с привлечением фирм-посредников из Белоруссии и Азербайджана.