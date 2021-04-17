Россия высылает задержанного в Петербурге консула Украины Сосонюка

Москва, 17 апреля. МИД РФ сообщил о высылке украинского консула Александра Сосонюка.

Накануне его задержали в Санкт-Петербурге. В этот момент Сосонюк разговаривал с гражданином РФ, консул получал закрытые сведения из баз данных правоохранительных органов и ФСБ России.

Пребывание украинского должностного лица признали нежелательным в России. У консула есть 72 часа, начиная с 19 апреля, чтобы покинуть страну. Также в связи с его противоправными действиями в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Украины, добавили в дипведомстве.