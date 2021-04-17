Австрийский канцлер призвал не противопоставлять Евросоюз России

Вена, 17 апреля. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал не заставлять бывшие страны СССР выбирать между Евросоюзом и Россией.

По словам политика, такие дискуссии приведут к эскалации. Курц отметил, что Запад должен «поддерживать» страны, которые хотят сближения с ЕС, но нельзя противопоставлять Евросоюз России.

«Решение по принципу «или-или» — то есть между Россией и ЕС, из СССР в НАТО — это то, что привело бы к массивной напряженности в отношениях в регионе и усугубило бы ситуацию», — считает Курц.

Как отметил австрийский канцлер, заигрывание с НАТО не приведет к стабилизации обстановки в Донбассе.

Ранее Курц заявил, что власти Австрии не исключают возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».