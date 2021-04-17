Австрийский канцлер призвал не противопоставлять Евросоюз России

Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 16:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:32
Происшествия
Следственный комитет завел дело после падения вертолета под Краснодаром
16:31
Политика
Кравчук назвал условие компромисса Киева с Москвой по Донбассу
16:31
Экономика
Филиппины планируют сократить выбросы парниковых газов в атмосферу к 2030 году
16:30
Политика
Баранец обвинил Японию в любви к «своим палачам», которые били ее ядерным оружием
16:29
Политика
Бывший депутат Рады раскрыл доходы задержанного в Петербурге украинского консула
16:28
Экономика
Глава Кубани оценил сотрудничество иностранных компаний с местными фермерами
16:21
Происшествия
Российской модели запретили посещать британские бары и пабы после нападения на полицейских
16:19
Происшествия
Прокуратура неоднократно штрафовала владельца рухнувшего на Кубани вертолета
16:18
Общество
Обновить трамваи и запустить новые маршруты планируют в Петербурге к 2025 году
16:18
Происшествия
Названа предварительная версия крушения вертолета на Кубани
16:16
Шоу-бизнес
Маша Распутина рассказала, как вдохновила Дербенева на песню «Городская сумасшедшая»
16:15
Происшествия
СК начал проверку после сообщения о ранении ребенка из пневматики в Дзержинске
16:15
Шоу-бизнес
Вдова Дербенева поразила Галкина рассказом о супружеской жизни с поэтом
16:14
Общество
Любимое блюдо Гитлера стоило австрийскому полицейскому 6300 евро и десяти месяцев тюрьмы
16:13
Происшествия
Появились фото с места первого крушения вертолета Ми-2, рухнувшего на Кубани
16:13
Экономика
Бензин на российских заправках за неделю подорожал на 5 копеек
16:11
Экономика
Глава Ассоциации российских банков назвал рубль недооцененной валютой
16:10
Весь мир
Камень преткновения: почему Конгресс США выступил против саудовской блокады Йемена
16:10
Общество
Памятка туристу: что посетить в Алуште, цены на развлечения и музеи
16:08
Политика
Политолог Рудяков назвал «плохой и очень плохой» сценарий для Зеленского
Все новости
Австрийский канцлер призвал не противопоставлять Евросоюз России
Пресс-служба МИД РФ
Политика

Австрийский канцлер призвал не противопоставлять Евросоюз России

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал не заставлять бывшие страны СССР выбирать между Евросоюзом и Россией.

Вена, 17 апреля. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал не заставлять бывшие страны СССР выбирать между Евросоюзом и Россией.

По словам политика, такие дискуссии приведут к эскалации. Курц отметил, что Запад должен «поддерживать» страны, которые хотят сближения с ЕС, но нельзя противопоставлять Евросоюз России.

«Решение по принципу «или-или» — то есть между Россией и ЕС, из СССР в НАТО — это то, что привело бы к массивной напряженности в отношениях в регионе и усугубило бы ситуацию», — считает Курц.

Как отметил австрийский канцлер, заигрывание с НАТО не приведет к стабилизации обстановки в Донбассе.

Ранее Курц заявил, что власти Австрии не исключают возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Украина австрия нато курц
Комментировать
Самое популярное
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
В Прибалтике обрадовались приостановке авиасообщения между РФ и Турцией
Экономика 14 апреля 2021
В Прибалтике обрадовались приостановке авиасообщения между РФ и Турцией
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Новости партнеров
Все новости / Политика / Австрийский канцлер призвал не противопоставлять Евросоюз России
Рейтинг@Mail.ru