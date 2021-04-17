Кинолог рассказал, как защитить питомца от укусов клещей

Москва, 17 апреля. Специальные защитные средства, которыми нужно регулярно обрабатывать питомца, помогут избежать укусов клещей.

Они бывают двух типов — репелленты и инсектоакарициды. Действие инсектоакарицидов направлено на уничтожение насекомых, а действие репеллентов — на отпугивание. Оба средства можно использовать одновременно, пишет MK.RU.

Что касается ошейника, то питомец должен носить его постоянно, не только на прогулке. Также следует помнить, что нужно вовремя обновлять защиту, объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если клещ все же укусил собаку, то ни в коем случае нельзя заливать насекомое маслом, поскольку это может усугубить ситуацию. Удалить паразита лучше с помощью нитки. После этого необходимо обработать место укуса антисептиком.

Клещи способные вызвать у человека смертельно опасный энцефалит. Сотрудники МЧС рассказали, как уберечь себя от укуса этих насекомых.