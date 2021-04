Американские специалисты перечислили главные ошибки любителей чая

Вашингтон, 17 апреля. Заваривание чая часто сопровождается ошибками, которые приводят к потере полезных свойств напитка. Специалисты из США перечислили главные из них.

Полезные свойства чая известны уже давно. Он способен увеличить процент содержания антиоксидантов в организме, а также избавить человека от лишнего веса. Однако все эти качества могут сойти на нет, если совершить четыре ошибки. К такому выводу пришли эксперты американского издания Eat This, Not That!

Одна из самых распространенных ошибок — добавление искусственных подсластителей в чай. Специалисты утверждают, что они не помогут решить проблему с содержанием сахара в крови. Точно такой же ошибкой является и добавление естественных подсластителей, например ложки меда. Если добавить в чай слишком много сладкого, то его полезные свойства перестанут быть таковыми.

Важно выдерживать время заваривания чая. Так, в чашке объемом 250 мл содержится до 40 мг кофеина. Если же заваривать чай слишком долго, то этот показатель увеличится. Это представляет опасность для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

Наконец, четвертая ошибка — добавление сливок. Хотя чай с молоком и сливками является одной из самых популярных вариаций этого напитка, польза от него подвергается сомнению. Это связано с высокой калорийностью таких добавок. Тем не менее эксперты считают, что пару ложек сливок в чай все же добавить можно. Главное – не превысить норму.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты позволят сохранить молодость. К ним отнесли листки и почки белого чая, содержащие антиоксидантные полифенолы.