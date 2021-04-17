Родные скрывали от дочери Аркадия Северного правду о ее отце

Москва, 17 апреля. Дочь покойного певца Аркадия Северного Наталья Звездина рассказала, что до 16 лет не знала, кем на самом деле является ее отец.

Аркадий Северный (настоящая фамилия Звездин) заключил брак с женщиной по имени Валентина в 1969 году, а примерно через полтора года после свадьбы на свет появилась их дочь. Затем певец активно занялся творческой деятельностью. Жизнь исполнителя трагически оборвалась, когда ему был 41 год — в 1980 году он скончался в ленинградской больнице от инсульта на фоне других тяжелых заболеваний.

«Дома не говорили про папу. Особенно после того, как он умер. Пока он был жив, он приезжал с подарками. Но никогда не говорили, что мой папа — Аркадий Северный. Я узнала, когда было 16 лет. Мне надели наушники, и я четыре часа слушала голос папы. Это был шок», — рассказала Звездина в эфире передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1».

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Дочь исполнителя воспринимает своего отца и артиста на пленке как двух разных людей. Она любит творчество папы, но помнит о Северном как о родном человеке. Звездина также объяснила, почему родные скрывали от нее правду о знаменитом отце.

«Такое время было странное. У мамы на работе сразу сказали: «Если бы он был жив, тебя бы сразу уволили». Мама работала в медсанчасти, которая относилась к военному заводу. А он (Северный. — Прим. ФАН) был в черных списках», — поделилась дочь исполнителя.

После смерти Аркадий Северный оставил творческое наследие в виде более чем ста магнитофонных альбомов. В городе Иваново, в котором родился певец, установлен его памятник.