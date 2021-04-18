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Клинцевич заявил, что попытки отнять Курилы у России могут кончиться мировой войной
Федеральное агентство новостей  / 
Политика

Клинцевич заявил, что попытки отнять Курилы у России могут кончиться мировой войной

Военный эксперт Сивков указал на неспособность ВМФ РФ удержать Курилы от захвата Японией и США.

Никто даже не станет пытаться отнять Курилы у России военным способом — все прекрасно осознают, что это может кончиться новой мировой войной. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Ранее в издании «Военно-промышленный курьер» вышел материал доктора военных наук и заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константина Сивкова, в котором высказывалась мысль о неспособности Тихоокеанского флота России удержать Курильские острова в случае японской агрессии. По мнению ученого, «потери ТОФ могут составить от трети до двух третей в зависимости от рода сил, после чего он утратит значение как оперативно-стратегическое объединение».

Сивков убежден, что экспансия японцев не представляется возможной без прямой поддержки американцев, которые вполне способны отправить в регион конфликта до пяти атомных лодок и до трех авианосных ударных групп. Доктор военных наук убежден, что «на ограниченный военный конфликт, не доходящий до ядерного порога» Токио и Вашингтон «могут решиться вполне».

«Константин Сивков, несмотря на то, что сам является моряком, в данном случае ошибается, — убежден Клинцевич. — Начать с того, что Япония не собирается отнимать у России Курильские острова силой. Сделать это будет себе дороже: Москва обязательно отреагирует — причем не только силами Тихоокеанского флота — и, безусловно, обнулит любого агрессора, который покусится на ее рубежи».

Клинцевич заявил, что попытки отнять Курилы у России могут кончиться мировой войной
Федеральное агентство новостей  / 

Руководитель Российского союза ветеранов Афганистана считает, что битвы, на которые решатся Япония и ее союзники, в борьбе за Курилы, будут вестись исключительно на дипломатическом поле.

«Японцы прекрасно понимают, что военная экспансия в отношении РФ может закончиться для них крайне плачевно, — подчеркнул общественный деятель. — Вашингтон тоже не будет рисковать, ибо где гарантия, что, осуществив нападение на территорию нашей страны, он не получит масштабный по своим последствиям военный ответ?»

Собеседник ФАН убежден, что в случае угрозы целостности Российского государства его руководство прибегнет даже к крайним мерам воздействия, в том числе и к ядерному оружию.

«О каком ограниченном конфликте может идти речь, если у нас отнимут наши земли? — возмущен Клинцевич. — Мы что, просто возьмем и смиримся с этим? Если Токио и Вашингтон захотят военным способом отобрать Курильские острова, может начаться третья мировая война, после которой прекратит существовать вообще все. Не уверен, что хоть кому-то захочется так рисковать».

россия сша клинцевич курильские острова
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