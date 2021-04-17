Артем Здунов посеял горох на мордовском поле

Саранск, 17 апреля. Врио главы Мордовии Артем Здунов дал старт посевной кампании. Руководитель региона проехался на тракторе, который сеял горох. Однако самой машиной управлял механизатор.

Поездку по полю с полезной для аграрного сектора миссией политик совершил в Дубенском районе Мордовии. Здесь только горох выращивают на 8 300 гектарах земли.

«Техника комфортная и современная, едет спокойно. Хоть до Ульяновской области все земли засевай», — пошутил Артем Здунов.

В субботний день врио главы Мордовии также успел навести порядок в экопарке Саранска. На уборку его пригласили активисты детской экологической организации «Зеленый мир».

/ Пресс-служба главы Республики Мордовия

Ранее ФАН писал о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Мордовии до 2024 года планируется привести в порядок более 1335 километров дорожного полотна.