Донбасс, 17 апреля. Украинские войска 13 раз обстреляли ДНР на донецком направлении обороны. Коммунист раскрыл детали спецоперации ГУР Минобороны Украины. Морпехи ВСУ вооружали «правосеков». Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Донецкая Народная Республика обстреляна войсками Киева 13 раз за минувшие сутки. Во время ударов Вооруженные силы Украины применяли, видимо, с целью «освобождения» региона 122-мм артиллерийские системы вооружений, тяжелые 120-мм минометы, минометы 82-мм калибра, гранатометы различного типа, а также управляемые ракеты к противотанковым ракетным комплексам. Под огнем оказались шесть населенных пунктов республики, все на донецком направлении обороны.

В соседней Луганской Народной Республике также фиксируют значительное усиление активности противника. За минувшие сутки Калиновка, Калиново-Борщеватое, Золотое-5 и Молодежное обстреляны украинскими «защитниками». На всех направлениях применялись автоматические станковые противотанковые гранатометы.

Обострение фиксируется по всей линии соприкосновения в Донбассе. Два дня назад, в четверг, стало известно о гибели мирного жителя Киевского района Донецка от обстрела ВСУ. Республиканский омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своем заявлении по поводу убийства украинскими силовиками мирных жителей Донбасса отметила, что ВСУ намеренно убивают гражданских для достижения личных целей руководства Украины и эскалации конфликта.

ГУР планирует «Охоту на кролика»

Данными сведениями поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев, известный под позывным Коммунист. Офицер рассказал, что главное управление разведки Минобороны Украины разработало и проводит специальную операцию под названием «Охота на кролика», спецам согласованы жертвы среди гражданских.

Что касается жертв, на их роли уготованы представители западной структуры — международного Агентства по техническому сотрудничеству и развитию ACTED. Название спецоперации совпадает с фамилией одного из сотрудников указанной организации — Родиона Кролика. Коммунист уточняет, что операция ГУР планируется в зоне ответственности северной оперативно-тактической группировки ВСУ в районах Попасной, Нижнетеплого или Тошковки.

Также Киселев озвучил информацию о подготовке украинскими силовиками спецоперации на юге Донецкой Народной Республики, в районе Гнутово, где расположен пункт перехода линии разграничения. В указанном районе недавно, по словам Коммуниста, была замечена группа украинских Сил специальных операций, которая зимой 2020 года прошла подготовку в Хмельницкой области под руководством натовских инструкторов. Офицер луганского МВД уточняет, что спецназовцы прошли полный курс обучения диверсионному делу, а натовские кураторы принимали зачеты у будущих диверсантов.

Федеральное агентство новостей / Роман Разум

«Азов» готовит диверсии в Донецке

В нескольких километрах к северу от Донецка, в подконтрольную ВСУ Авдеевку прибыли подразделения «Азова», сообщает управление Народной милиции ДНР. Цель — проведение диверсионно-террористических акций против населения республики и ее инфраструктуры, в том числе на объектах промышленности и жизнеобеспечения. На данный момент прибывшее подразделение «Азова» проходит огневую подготовку, обживается в районе переброски и формирует диверсионные группы для возможного захода на территорию ДНР.

Морпехи ВСУ вооружали боевиков «Правого сектора»

В местах дислокации подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ работает военная контрразведка Службы безопасности Украины с целью установить виновных в хищении вооружений и боеприпасов, сообщает управление Народной милиции ДНР. В ходе расследования установлено, что на складах одного из батальонов бригады отсутствуют три ручных противотанковых гранатомета, пять автоматов Калашникова, более десятка ручных осколочных гранат и несколько ящиков с патронами к автоматическому оружию.

Оказалось, что все перечисленное выше было передано военнослужащими ВСУ представителям общественной волонтерской организации «Вернись живым». Та, в свою очередь, вывозила «товар» в Днепропетровск, где передавала боевикам запрещенной в России организации «Правый сектор». На данный момент начсклада задержан, комбат отстранен от обязанностей. Оба подозреваемых дают признательные показания.