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Донбасс сегодня: ГУР начинает «Охоту на кролика», ВСУ накрывают Донецк артиллерией
Новостное агентство Харьков  /  Георгий Медведев
Новороссия

Донбасс сегодня: ГУР начинает «Охоту на кролика», ВСУ накрывают Донецк артиллерией

Украинские войска 13 раз обстреляли ДНР на донецком направлении обороны. Морпехи ВСУ вооружали «правосеков».

Донбасс, 17 апреля. Украинские войска 13 раз обстреляли ДНР на донецком направлении обороны. Коммунист раскрыл детали спецоперации ГУР Минобороны Украины. Морпехи ВСУ вооружали «правосеков». Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Донецкая Народная Республика обстреляна войсками Киева 13 раз за минувшие сутки. Во время ударов Вооруженные силы Украины применяли, видимо, с целью «освобождения» региона 122-мм артиллерийские системы вооружений, тяжелые 120-мм минометы, минометы 82-мм калибра, гранатометы различного типа, а также управляемые ракеты к противотанковым ракетным комплексам. Под огнем оказались шесть населенных пунктов республики, все на донецком направлении обороны.

В соседней Луганской Народной Республике также фиксируют значительное усиление активности противника. За минувшие сутки Калиновка, Калиново-Борщеватое, Золотое-5 и Молодежное обстреляны украинскими «защитниками». На всех направлениях применялись автоматические станковые противотанковые гранатометы.

Обострение фиксируется по всей линии соприкосновения в Донбассе. Два дня назад, в четверг, стало известно о гибели мирного жителя Киевского района Донецка от обстрела ВСУ. Республиканский омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своем заявлении по поводу убийства украинскими силовиками мирных жителей Донбасса отметила, что ВСУ намеренно убивают гражданских для достижения личных целей руководства Украины и эскалации конфликта.

ГУР планирует «Охоту на кролика»

Данными сведениями поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев, известный под позывным Коммунист. Офицер рассказал, что главное управление разведки Минобороны Украины разработало и проводит специальную операцию под названием «Охота на кролика», спецам согласованы жертвы среди гражданских.

Что касается жертв, на их роли уготованы представители западной структуры — международного Агентства по техническому сотрудничеству и развитию ACTED. Название спецоперации совпадает с фамилией одного из сотрудников указанной организации — Родиона Кролика. Коммунист уточняет, что операция ГУР планируется в зоне ответственности северной оперативно-тактической группировки ВСУ в районах Попасной, Нижнетеплого или Тошковки.

Также Киселев озвучил информацию о подготовке украинскими силовиками спецоперации на юге Донецкой Народной Республики, в районе Гнутово, где расположен пункт перехода линии разграничения. В указанном районе недавно, по словам Коммуниста, была замечена группа украинских Сил специальных операций, которая зимой 2020 года прошла подготовку в Хмельницкой области под руководством натовских инструкторов. Офицер луганского МВД уточняет, что спецназовцы прошли полный курс обучения диверсионному делу, а натовские кураторы принимали зачеты у будущих диверсантов.

Донбасс сегодня: ГУР начинает «Охоту на кролика», ВСУ накрывают Донецк артиллерией
Федеральное агентство новостей  / Роман Разум

«Азов» готовит диверсии в Донецке

В нескольких километрах к северу от Донецка, в подконтрольную ВСУ Авдеевку прибыли подразделения «Азова», сообщает управление Народной милиции ДНР. Цель — проведение диверсионно-террористических акций против населения республики и ее инфраструктуры, в том числе на объектах промышленности и жизнеобеспечения. На данный момент прибывшее подразделение «Азова» проходит огневую подготовку, обживается в районе переброски и формирует диверсионные группы для возможного захода на территорию ДНР.

Морпехи ВСУ вооружали боевиков «Правого сектора»

В местах дислокации подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ работает военная контрразведка Службы безопасности Украины с целью установить виновных в хищении вооружений и боеприпасов, сообщает управление Народной милиции ДНР. В ходе расследования установлено, что на складах одного из батальонов бригады отсутствуют три ручных противотанковых гранатомета, пять автоматов Калашникова, более десятка ручных осколочных гранат и несколько ящиков с патронами к автоматическому оружию.

Оказалось, что все перечисленное выше было передано военнослужащими ВСУ представителям общественной волонтерской организации «Вернись живым». Та, в свою очередь, вывозила «товар» в Днепропетровск, где передавала боевикам запрещенной в России организации «Правый сектор». На данный момент начсклада задержан, комбат отстранен от обязанностей. Оба подозреваемых дают признательные показания.

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