Генерал ВВС США раскритиковал американские истребители F-35А

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшую неделю.

Германия

Германия одобрила контракт на разработку Eurodrone

Германия одобрила контракт на разработку беспилотного летательного аппарата Eurodrone совместно с Францией, Италией и Испанией. Согласование сделки Бундестагом позволит компаниям Airbus, Leonardo и Dassault, а также OCCAR подписать его уже в ближайшее время.

The German???????? Bundestag has approved the #Eurodrone contract today. Hear from Dirk Hoke, CEO of Airbus Defence and Space about the importance of this decision for Europe’s sovereignty⬇️ pic.twitter.com/xh5RijNiZF — Airbus Defence (@AirbusDefence) April 14, 2021

Проект Eurodrone также называют European MALE Remotely Piloted System (RPAS), Euro MALE и MALE2020, хотя никакого официального наименования для БПЛА озвучено не было. Его присвоят сразу после подписания контракта.

Италия

Глава штаба ВС Италии заявляет, что истребители Tempest будут сбивать ракеты лазером

Истребители 6-го поколения Tempest, вооруженные лазерными системами, в будущем смогут уничтожать гиперзвуковые ракеты. Об этом на конференции в Риме заявил глава итальянского генштаба Энцо Веккьярелли.

На Tempest установят достаточно мощные источники энергии, чтобы запитать системы оружия, необходимые для уничтожения входящих гиперзвуковых угроз.

Sixth-generation Tempest fighters firing laser beams will be able to take out hypersonic missiles in the future, Italy’s military chief of staff has claimed.

????????https://t.co/4ghYaQxsE6 pic.twitter.com/nNS43q9MBj — The Weekly Interceptor (@TheWeeklyInter1) April 15, 2021

Компании Leonardo, BAE Systems и MBDA в настоящее время работают над оценкой возможности создания бортового лазера. Помимо этого ведутся работы по созданию системы предупреждения о ракетном нападении космического базирования Twister, способной отслеживать ракеты на скорости более 5 Махов.

Казахстан

В Казахстане упал военный самолет

Истребитель Су-30СМ ВВС Казахстана потерпел крушение 16 апреля. Инцидент произошел при заходе на посадку в учебном центре города Балхаш Карагандинской области.

«Во время проведения учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш потерпел крушение многофункциональный истребитель Су-30СМ. Экипаж самолета катапультировался, летчики живы и находятся под наблюдением медицинских работников», — проинформировали в пресс-службе минобороны республики.

Польша

C-130H Hercules летят в Польшу

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о подписании соглашения с правительством США на передачу пяти средних транспортных самолетов Lockheed Martin C-130H Hercules из состава американских ВВС.

???????? #Polish Defense Minister Mariusz Blaszczak said on Wednesday that Poland has signed a contract for five ex-US Air Force C-130H #Hercules #airlifters.@Poland_MOD



➡️https://t.co/RKphle3OYP pic.twitter.com/2BU8M81RUy — EU Army Innovation Platform (@ArmyInnovaEU) April 16, 2021

Поставка первого самолета ожидается в 2021 г. Она производится на безвозмездной основе в соответствии с программой «Передача излишков продукции военного назначения». Минобороны Польши заплатит 14,3 млн долларов за демонтаж и подготовку к доставке.

Россия

Учения с противолодочными самолетами Ил-38 Тихоокеанского флота

Экипажи Ил-38 и Ил-38Н Тихоокеанского флота выполнили бомбометание по подводной цели, имитировавшей субмарину условного противника, в рамках итоговой проверки за зимний период обучения.

Самолеты в заданном районе с помощью бортовых противолодочных комплексов обнаружили и атаковали глубинными бомбами подводную цель, сбросив порядка 50 учебных снарядов.

Помимо этого, летчики выполнили постановку минных заграждений на маршрутах возможного развертывания кораблей и действия подводных лодок условного противника.

Ми-26 откроют воздушный парад 9 мая

В подмосковном Алабино 12 апреля прошла тренировка авиационной части военного парада, который будет показан на Красной площади 9 мая. В репетиции приняли участие более 70 самолетов и вертолетов.

Отмечается, что в этом году воздушную часть шествия впервые откроют три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, а не один, как было ранее.

Минобороны РФ показало тренировку авиации к Параду Победы



В этом году торжества впервые будут открывать сразу три тяжелых военно-транспортных вертолета Ми-26. Закрывать Парад уже традиционно будут пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи". pic.twitter.com/ptSenlDIUq — ВЕСТИ (@vesti_news) April 13, 2021

Вслед за тройкой транспортников пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, затем ударные Ми-35 и Ка-52 «Аллигатор». Закроет вертолетную часть парада пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28Н «Ночной охотник».

Саудовская Аравия

Хуситы нанесли серию ударов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии

Повстанцы из йеменского движения «Ансар Аллах» провели серию атак по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. Были задействованы ударные беспилотники и баллистические ракеты.

Video showing the #Yemenis shelled dozens of missiles artillery’s & #Qasif_k2 #Sammad_3 drones on #SaudiArabia s #aramco



I have to tell it al saudi lost from day 1 in grounds & now they r helplessly in it’s own territory’s too(#Patriots out of works to stop #HOUTHIS/#Ansarallah pic.twitter.com/fuoNBZfErR — SyriaWarNews???????????????????????????????????????? ???????? (@Ilias90s) April 15, 2021

Подразделения противовоздушной обороны королевства, вооруженные зенитно-ракетными комплексами Patriot, не сумели защитить территорию.

США

Демонстрация вертолета Sikorsky

Sikorsky провел демонстрацию своего нового скоростного разведывательного вертолета S-97 RAIDER. Показательные полеты прошли 13 и 15 апреля на военной базе Redstone Arsenal в Хантсвилле, штат Алабама.

S-97 выполнял высокоскоростные проходы, зависание и продемонстрировал свою высокую маневренность.

Генерал ВВС США: F-35A не годится для высокоуровневых конфликтов

Генерал-лейтенант ВВС Клинт Хиноте, заместитель начальника штаба службы по стратегии, интеграции и требованиям, сделал свои замечания относительно F-35A.

Был описан исход прошлогодней симуляции военного конфликта между Китаем и США в рамках китайского вторжения на Тайвань. «Пирровой победы» американцам удалось достичь «большим числом человеческих потерь и потерь вооружений» только за счет использования гипотетических возможностей, которые фактически еще не используются в войсках.

Американцы применяли в симуляции конфликта предполагаемые возможности истребителя F-35A в модификации Block 4, находящиеся только в стадии разработки. В этой конкретной военной игре также использовались условные боевые самолеты-невидимки, разработанные в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

******** BIG FAIL!!! ********



"We wouldn’t even play the current version of the F-35," Hinote said. "It wouldn’t be worth it. … Every fighter that rolls off the line today is a fighter that we wouldn’t even bother putting into these scenarios." https://t.co/RPgwZCIVWD — Curiously Curious (@justcurious1313) April 13, 2021

В аналогичных симуляционных военных играх, проведенных в ВВС США в 2018 и 2019 годах, американцы потерпели катастрофическое поражение.

Старший офицер ВВС США считает, что нет смысла включать текущий флот истребителей Lockheed F-35A Joint Strike Fighter в симуляции, имитирующие будущие высокотехнологические конфликты. Он усомнился в том, насколько уместен любой из этих истребителей для ведения боевых действий вблизи или над территорией почти равного по силам противника, в том числе Китая.

«Это того не стоит, — заявил генерал Хиноте. — Каждый истребитель, который сегодня сходит со сборочной линии — это истребитель, который мы даже не стали бы использовать в этих сценариях».

В настоящее время ВВС США по-прежнему планируют закупить в общей сложности 1763 истребителя F-35A.

Администрация Байдена одобрила продажу истребителей F-35 в ОАЭ

Администрация президента США Джо Байдена сообщила Конгрессу, что решила одобрить продажу вооружения Эмиратам на сумму более 23 миллиардов долларов. Контракт включает истребители пятого поколения F-35, ударные БПЛА и другое вооружение.

US, UAE Poised to Advance $23B F-35, Drone Sale - GovCon Wire https://t.co/KOJNDmo16E #drone #uav — Drone News Feed (@DroneNewsFeed) April 16, 2021

Представитель Госдепа заявил, что администрация главы США продвинется вперед со сделкой по продаже оружия Абу-Даби, «даже несмотря на то, что продолжается изучение деталей с официальными лицами Эмиратов».

В январе новый глава Штатов приостановил выполнение соглашения с ОАЭ, которое было одобрено администрацией Дональда Трампа незадолго до его ухода с поста президента.

ВВС США опубликовали концепт-арт военного самолета нового поколения

Представленный на изображениях проект истребителя 6-го поколения NGAD имеет форму «летающего крыла». Ее предназначением является обеспечение превосходства в воздухе благодаря цифровой инженерии, гибкой разработке программного обеспечения и прочим технологическим новинкам.

US reveals image of fighter that will replace the F-22: The U.S. Air Force has published a report featuring concept art for the ‘Next Generation Air Dominance’ fighter. Most details about the aircraft itself,beyond a rough idea of how it might look, remains a mystery due to the pic.twitter.com/41wmdxogJc — The A&O Board PSF (@AOBPSF) April 12, 2021

Отмечается, что бюджет программы разработки воздушного судна составляет около 9 миллиардов долларов на период с 2019 по 2025 годы.

Турция

В Baykar заявили об успешном испытании беспилотника AKINCI PT-3

Технический директор турецкого оборонного гиганта Baykar Сельджук Байрактар заявил об очередном успешном завершении испытаний прототипа разведывательно-ударного AKINCI PT-3.

Завершены высотные и скоростные испытания нового турецкого дрона Baykar Akıncı PT-3. Боевая нагрузка -1.350 кг, потолок высоты -12,2 км, дальность -5.000 км, 24 часа в воздухе. Akıncı станет первым дроном с крылатыми ракетами. Начало производства - конец 2021. pic.twitter.com/wnAXk6Ck0C — Гурьянов Сергей (@Segozavr) April 13, 2021

На этот раз БПЛА проходил тестирование на средних высотах. Отмечается, что дрон, способный вести огонь по наземным и воздушным целям, вскоре поступит в серийное производство.

Анкара сообщила о готовности поставить беспилотники в Россию

Турция может продавать БПЛА Bayraktar TB2 любым странам, в том числе Украине и России. Так Анкара ответила на призыв главы МИД РФ Сергея Лаврова не подпитывать милитаристские настроения Киева.

Ankara, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Kiev'in militarist duygularını beslememesi yönündeki çağrısına yanıt verirken, Türkiye Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Ukrayna ve Rusya dahil herhangi bir ülkeye satabilir. pic.twitter.com/FEP04rziXF — Mustafa Yılmaz (@Buker1907NATO) April 17, 2021

Высокопоставленные дипломатические источники в Турции завили, что, «если Россия захочет купить наше вооружение, Анкара продаст его». Они указали, что не видят различий между странами или частными компаниями, которые хотят покупать продукцию турецкой оборонной промышленности.

«Мы садимся и разговариваем. Если можем договориться об условиях, мы продаем. Наши БПЛА не против России или какой-либо другой страны. С тем, кто хочет их купить, мы совершаем сделку», — пояснили в турецком дипломатическом ведомстве.

TAI планирует начать производство учебно-тренировочного самолета к концу года

Турецкая аэрокосмическая компания TUSAŞ/TAI до конца года планирует начать сборку учебно-тренировочного самолета Hürjet. Предварительный проект летательного аппарата защитили в 2019 году, а в феврале 2021-го завершились проектные работы. Теперь начинается подготовка к производству, отметил руководитель программы TAI Training Aircraft Тункай Чопур.

The production of parts for #Turkey's Hürjet has been accelerated and it is getting ready for montage.



▪️Around 4400 detailed parts will ve produced.

▪️The start of montage is planned for the last quarter of the year.

▪️The secure flight is planned for the end of 2022. pic.twitter.com/FwwBiZZUph — EHA News (@eha_news) April 12, 2021

Целью компании является максимальная локализация производства. Так, 20% агрегатов Hürjet созданы подразделениями TAI, а производство свыше 4 400 деталей самолета распределено между турецкими субподрядчиками.

«Первый полет самолета может состояться уже в 2022 году, а к 2025-2026 гг. планируется выход на внешние рынки», – добавил Чопур.

Кроме того, ВМС Турции совместно с TAI прорабатывают системы кораблей и самолетов, что позволит использовать Hürjet на судах Anadolu.

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