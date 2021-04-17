Синоптики предупредили о резком похолодании в Западной Сибири

Москва, 17 апреля. Наиболее низкая температура будет наблюдаться в южной части Западной Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Регионы Западной Сибири ожидает резкое похолодание сразу на десять градусов в понедельник, 19 апреля. Температурные показатели будут ниже климатической нормы на 4-6 градусов, сообщил Вильфанд в беседе с ТАСС. Самой холодной частью региона станет юг Западной Сибири.

В Омской области столбики термометров опустятся до отрицательных значений и будут показывать от +2 до −2 градусов. По сравнению с прошедшей пятницей, к понедельнику воздух станет холоднее на десять градусов. Такая температура продержится до середины следующей недели, уточнил метеоролог.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Москве. По сообщению Гидрометцентра, это связано с резким усилением ветра в выходные. Его порывы достигнут 17 метров в секунду, а в понедельник в столицу придут дожди. С середины недели снова ожидается потепление.