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Уши летучих мышей стали прототипом для звуковой локации роботов
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Наука

Уши летучих мышей стали прототипом для звуковой локации роботов

Американские ученые разработали технологию определения местоположения звука для роботов, вдохновившись ушными раковинами летучих мышей.

Ричмонд, 17 апреля. Американские ученые разработали технологию определения местоположения звука для роботов, вдохновившись ушными раковинами летучих мышей.

Профессор машиностроения в Политехническом университете Виргинии Рольф Мюллер совместно со своим бывшим аспирантом Сяоянь Инем занимался созданием метода звуковой локации. Традиционно такие модели проектируются по образцу человеческого уха, однако в основу этого проекта легла сверхъестественная способность летучих мышей ориентироваться в сложных природных условиях с помощью ультразвука.

Работая над моделью с одним приемником и одной частотой, команда Мюллера пыталась воспроизвести способность летучей мыши двигать ушами. Для этого они создали мягкое синтетическое ухо, соединив его с простым двигателем. Также там разместили микрофон.

Быстрые движения трепещущей ушной раковины создавали доплеровские сигнатуры сдвига, которые были четко связаны с направлением источника, но не поддавались интерпретации из-за сложности паттернов. В дальнейшем специалисты применили глубокую нейронную сеть и обучили ее воспринимать звуки.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли тем временем создали робота, способного самостоятельно научиться ходить. При этом процесс обучения проходит без прямого программирования или имитации.

ухо робот летучая мышь
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