Уши летучих мышей стали прототипом для звуковой локации роботов

Ричмонд, 17 апреля. Американские ученые разработали технологию определения местоположения звука для роботов, вдохновившись ушными раковинами летучих мышей.

Профессор машиностроения в Политехническом университете Виргинии Рольф Мюллер совместно со своим бывшим аспирантом Сяоянь Инем занимался созданием метода звуковой локации. Традиционно такие модели проектируются по образцу человеческого уха, однако в основу этого проекта легла сверхъестественная способность летучих мышей ориентироваться в сложных природных условиях с помощью ультразвука.

Работая над моделью с одним приемником и одной частотой, команда Мюллера пыталась воспроизвести способность летучей мыши двигать ушами. Для этого они создали мягкое синтетическое ухо, соединив его с простым двигателем. Также там разместили микрофон.

Быстрые движения трепещущей ушной раковины создавали доплеровские сигнатуры сдвига, которые были четко связаны с направлением источника, но не поддавались интерпретации из-за сложности паттернов. В дальнейшем специалисты применили глубокую нейронную сеть и обучили ее воспринимать звуки.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли тем временем создали робота, способного самостоятельно научиться ходить. При этом процесс обучения проходит без прямого программирования или имитации.