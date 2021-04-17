Испанские ученые выявили гены, которые провоцируют тяжелое течение коронавируса

Барселона, 17 апреля. Тяжесть течения коронавирусной инфекции может определяться эпигенетическими способностями каждого человека, заявили ученые.

Медики всего мира уже отмечали, что пожилой возраст и наличие хронических заболеваний влияет на тяжесть инфекции. Теперь ученые исследовали данные более 400 добровольцев с подтвержденным заболеванием COVID-19. При этом участники не принадлежали ни к одной из групп риска.

Медики провели анализ их генетического материала. Было учтено наличие симптомов у заболевших и то, насколько они были тяжелыми. В результате ученые установили, что роль играют эпигенетические вариации, регулирующие активность ДНК тех, у кого наблюдалось тяжелое течение COVID-19. Модификации наблюдались в генах с избыточным воспалительным ответом и в клетках, отражающих ухудшение состояния здоровья. Результаты работы исследователей опубликованы в издании EBiomedicine.

Ранее ученые из Томска установили предрасположенность разных народов к COVID-19. Согласно сделанным выводам, самыми уязвимыми оказались жители Северной Европы.