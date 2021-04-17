Ученые из США создали материал, который преобразовывает тепло в электрический ток

Вашингтон, 17 апреля. Необычный материал, который способен преобразовывать тепло в электрический ток, создали американские ученые. Для этого они «скрестили» кристалл и аморфное вещество.

Новый материал одновременно обладает свойствами кристалла и аморфной материи. Разработка не уступает в эффективности привычным термоэлектрическим генераторам. Специфика заключается в том, что материал показывает высокую производительность, не являясь чистым кристаллом.

Он обладает уникальной атомной структурой, рассказал один из создателей, доцент Университета Клемсона в США Цзянь Хэ. Вещество находится в разных формах, в зависимости от того, насколько упорядочены атомы. Так, у кристаллов атомы упорядочены, а у аморфного вещества — хаотичны. Новый материал имеет гибридную структуру. Специалисты продолжают изучение его свойств.

Ранее астрофизикам удалось исследовать структуру струй черной дыры в галактике М87. Результаты показали, что объект может вырабатывать различные формы излучения.