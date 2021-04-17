Подсчитан убыток российских туроператоров от ограничения рейсов в Турцию

Москва, 17 апреля. Потери туроператоров России от закрытия авиасообщения с Турцией составляют минимум 5 млрд рублей. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Более того, эта сумма не учитывает транзитных пассажиров, которые летели через Стамбул, цитирует ТАСС специалиста. Он также выразил надежду, что эти убытки удастся компенсировать после 1 июня с восстановлением полноценного авиасообщения с Турцией.

«Наша задача не только считать потери, но и вводить механизмы для того, чтобы их минимизировать прежде всего для туристов и, конечно, туроператоров, потому что именно они определяют состояние на рынке», — отметил Барзыкин.

Представитель союза надеется, что Правительство РФ снова запустит программу субсидирования как авиаперевозчиков, так и туроператоров за вывоз россиян из-за границы, как это было в 2020 году.

На фоне новостей о повторном закрытии границ с Турцией россияне стали больше интересоваться арендой дач с целью провести там летний отдых. В связи с ажиотажным спросом могут вырасти и арендные ставки на дачные участки, ожидают эксперты отрасли. Так, долгосрочная аренда загородных домов к июню может подорожать на 2-4%, отметили в ЦИАН.