Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 15:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:05
Происшествия
Мужчина сообщил о нападении росомахи и пропал в забайкальском лесу
15:04
Шоу-бизнес
Данила Козловский признался в бесконечной любви Елизавете Боярской
15:03
Армия
Один из бомбардировщиков ВВС США не смог покинуть Норвегию из-за повреждений двигателя
15:01
Армия
СМИ: вывод армии США из Афганистана не поможет усилить давление на Китай
15:00
Политика
Клинцевич о США: Сегодня разговаривать с Россией с позиции силы невозможно
14:57
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Западной Сибири
14:57
Общество
Роспотребнадзор отметил высокое качество хлеба в Новосибирске
14:56
Наука
Уши летучих мышей стали прототипом для звуковой локации роботов
14:55
Наука
Испанские ученые выявили гены, которые провоцируют тяжелое течение коронавируса
14:53
Наука
Ученые из США создали материал, который преобразовывает тепло в электрический ток
14:52
Экономика
Подсчитан убыток российских туроператоров от ограничения рейсов в Турцию
14:49
Спорт
Победу сборной РФ по фигурному катанию назвали хорошим знаком перед Олимпиадой
14:47
Политика
В США объяснили, почему мечты Украины о ядерном оружии останутся несбыточными
14:45
Происшествия
Житель Коммунара угостил школьницу наркотиками под видом жевательного табака
14:45
Общество
Спрос рождает предложение: в Крыму просят строить больше, чтобы снизить цены на жилье
14:45
Политика
В Госдуме заявили, что Киев передает секретные данные о России Вашингтону
14:44
Шоу-бизнес
Малахов показал уникальное видео с поющим «Рюмку водки» Сумишевским
14:39
Общество
Топ-5 известных моделей в возрасте
14:39
Политика
Депутат Шеремет назвал слова Зеленского о Крыме пакостями и гадостями
14:38
Происшествия
Молодые вандалы подожгли надгробные кресты и сделали селфи под Кировом
Все новости
Подсчитан убыток российских туроператоров от ограничения рейсов в Турцию
ФБА «Экономика сегодня»
Экономика

Подсчитан убыток российских туроператоров от ограничения рейсов в Турцию

Потери туроператоров России от закрытия авиасообщения с Турцией составляют минимум 5 млрд рублей. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Москва, 17 апреля. Потери туроператоров России от закрытия авиасообщения с Турцией составляют минимум 5 млрд рублей. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Более того, эта сумма не учитывает транзитных пассажиров, которые летели через Стамбул, цитирует ТАСС специалиста. Он также выразил надежду, что эти убытки удастся компенсировать после 1 июня с восстановлением полноценного авиасообщения с Турцией.

«Наша задача не только считать потери, но и вводить механизмы для того, чтобы их минимизировать прежде всего для туристов и, конечно, туроператоров, потому что именно они определяют состояние на рынке», — отметил Барзыкин.

Представитель союза надеется, что Правительство РФ снова запустит программу субсидирования как авиаперевозчиков, так и туроператоров за вывоз россиян из-за границы, как это было в 2020 году.

На фоне новостей о повторном закрытии границ с Турцией россияне стали больше интересоваться арендой дач с целью провести там летний отдых. В связи с ажиотажным спросом могут вырасти и арендные ставки на дачные участки, ожидают эксперты отрасли. Так, долгосрочная аренда загородных домов к июню может подорожать на 2-4%, отметили в ЦИАН.

убытки туроператоры авиасообщение с Турцией
Комментировать
Самое популярное
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
В Прибалтике обрадовались приостановке авиасообщения между РФ и Турцией
Экономика 14 апреля 2021
В Прибалтике обрадовались приостановке авиасообщения между РФ и Турцией
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Новости партнеров
Все новости / Экономика / Подсчитан убыток российских туроператоров от ограничения рейсов в Турцию
Рейтинг@Mail.ru