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В США объяснили, почему мечты Украины о ядерном оружии останутся несбыточными
wikipedia.org  /  Chuck Hansen/Общественное достояние
Политика

В США объяснили, почему мечты Украины о ядерном оружии останутся несбыточными

Украину ждет фиаско, если она попытается возобновить разработку ядерного оружия после отказа НАТО принять ее в свои ряды.

Вашингтон, 17 апреля. Украину ждет фиаско, если она попытается возобновить разработку ядерного оружия после отказа НАТО принять ее в свои ряды.

К такому выводу пришли аналитики американского издания Military Watch. Они напомнили, что недавно Киев пригрозил вернуться к созданию ядерного оружия, если ему откажут в членстве в НАТО. Эксперты считают инициативу Украины очень сомнительной, передает «ПолитРоссия».

«Украина унаследовала самый большой военный арсенал Советского Союза после его распада, включая более 1000 ядерных боеголовок и значительную часть советской оборонно-промышленной базы», — говорится в статье.

Однако украинские власти в конце прошлого века постепенно отказались от советского наследия, потому что были не в состоянии содержать большую армию. Сегодня же на фоне обострения отношений с Россией киевские политики считают необходимым возврат к ядерной программе.

При этом эксперты объяснили, что мечты Украины о ядерном оружии останутся несбыточными, потому что страна растеряла весь свой потенциал и погубила промышленность. Реализацию столь амбициозного плана затрудняет плачевное состояние инфраструктуры и экономики.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что наличие ядерного оружия сделало бы страну непредсказуемым игроком. Он также напомнил, что внушительного арсенала Киев в свое время лишился из-за США.

Украина сша ядерное оружие
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