Житель Коммунара угостил школьницу наркотиками под видом жевательного табака

Санкт-Петербург, 17 апреля. Молодой человек склонил несовершеннолетнюю к употреблению наркотиков. Инцидент произошел в городе Коммунар Ленинградской области.

По данным СК, 20-летний горожанин обманул 15-летнюю знакомую, предложив ей якобы попробовать жевательный табак. На самом деле в пакетике было запрещенное вещество. Потерпевшая узнала всю правду и рассказала обо всем родителям, которые обратились к правоохранителям.

Подозреваемый в преступлении задержан, возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также проверяются условия жизни и воспитания потерпевшей.

В Новокузнецке транспортные полицейские предъявили обвинение 52-летнему жителю Междуреченска, работавшему в одном из городских домов культуры. Его обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств, сообщала газета A42.RU.