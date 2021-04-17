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В Госдуме заявили, что Киев передает секретные данные о России Вашингтону
ФБА «Экономика сегодня»  /  Борис Гришин
Политика

В Госдуме заявили, что Киев передает секретные данные о России Вашингтону

Украинские дипломаты собирают сведения секретного характера о России не для самостоятельного использования, а для передачи Соединенным Штатам.

Москва, 17 апреля. Украинские дипломаты собирают сведения секретного характера о России не для самостоятельного использования, а для передачи Соединенным Штатам.

Об этом рассказал первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с журналистами. Он считает, что весь украинский дипломатический корпус находится под контролем западных спецслужб.

«Украинские дипломаты, которые находятся на территории РФ, через знакомых, через родственников пытаются завладеть какими-то секретными данными, будь то по линии силовых органов или министерства обороны, но не спешат использовать у себя в стране, а передают их западным спецслужбам», — сказал Водолацкий.

Ранее стало известно о том, что украинского консула Александра Сосонюка задержали сотрудники спецслужб в Санкт-Петербурге. Киевский дипломат намеревался получить от гражданина России информацию из баз данных правоохранительных органов.

Украина россия сша Сосонюк
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