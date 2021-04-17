Малахов показал уникальное видео с поющим «Рюмку водки» Сумишевским

Москва, 17 апреля. Уникальное видео с изменившимся до неузнаваемости исполнителем шансона Ярославом Сумишевским показали в студии шоу Андрея Малахова.

Певец стал гостем передачи «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1». В студии обсуждали хит Григория Лепса «Рюмка водки на столе». Песню сочинил композитор Евгений Григорьев, известный также как исполнитель под псевдонимом Жека. Малахов отметил, что у него есть редкое видео, на котором Сумишевский как раз исполняет шлягер.

«Ярослав тут смеется над прическами, а у нас есть уникальное видео, где он поет «Рюмку водки». Посмотрите на прическу Сумишевского», — сказал телеведущий.

Россия 1 / Prt Scr / ПРИВЕТ АНДРЕЙ

Гости и зрители внезапно увидели певца в образе блондина с длинными волосами. Сам Сумишевский посмеялся, вспомнив себя в таком имидже, и рассказал связанную с этим забавную историю.

«Жена была директором моим, позвонили, говорят: «Хотели бы заказать Сумишевского на выступление, а еще мальчика, вот, светленького тоже хотели бы пригласить, хорошо поет»», — поделился певец.

Более двух месяцев назад Сумишевский пережил страшную трагедию — из-за жуткого ДТП умерла его любимая жена Наталья. После смерти супруги певец чуть не потерял дочь.