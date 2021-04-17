Депутат Шеремет назвал слова Зеленского о Крыме пакостями и гадостями

Симферополь, 17 апреля. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за слова о Крыме и Донбассе.

Глава Незалежной заявил, что Донбассу и Крыму грозит будущее, сравнимое с «зоной отчуждения в Чернобыле». Однако жители республик могут избежать этого, если будут считать себя украинцами. Президент Украины продолжает «свои пакости и гадости» в отношении полуострова, констатировал Шеремет.

«Ничего сделать не может, так решил теперь избрать подлый метод запугивания. Не дождется», — подчеркнул крымский депутат в беседе с РИА Новости.

Политик назвал Крым одним из самых процветающих и привлекательных мест России. Прогнозы Зеленского вернутся его же стране, заверил Шеремет.

Президент Незалежной в интервью французским СМИ отметил, что Крым и Донбасс будут «мертвой территорией». Регионы не будут счастливы без Украины, полагает Зеленский.