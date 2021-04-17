Молодые вандалы подожгли надгробные кресты и сделали селфи под Кировом

Киров, 17 апреля. Два школьника устроили «кладбищенские развлечения» и подожгли деревянные могильные кресты ради фотографий в Кировской области.

Инцидент произошел на кладбище в поселке городского типа Даровской. Молодые люди намеренно устроили поджег на территории местного кладбища, в результате были частично уничтожены венки с деревянными крестами на могилах. Затем они по очереди фотографировали друг друга на фоне огня.

В настоящий момент решается вопрос о привлечении несовершеннолетних хулиганов к ответственности. Их личности уже установили полицейские. Все детали случившегося выясняются.

Ранее ФАН сообщал, что вандалы раскопали братскую могилу, в которой лежали останки шести тысяч военнослужащих в Симферополе.