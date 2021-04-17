Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 15:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:05
Происшествия
Мужчина сообщил о нападении росомахи и пропал в забайкальском лесу
15:04
Шоу-бизнес
Данила Козловский признался в бесконечной любви Елизавете Боярской
15:03
Армия
Один из бомбардировщиков ВВС США не смог покинуть Норвегию из-за повреждений двигателя
15:01
Армия
СМИ: вывод армии США из Афганистана не поможет усилить давление на Китай
15:00
Политика
Клинцевич о США: Сегодня разговаривать с Россией с позиции силы невозможно
14:57
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Западной Сибири
14:57
Общество
Роспотребнадзор отметил высокое качество хлеба в Новосибирске
14:56
Наука
Уши летучих мышей стали прототипом для звуковой локации роботов
14:55
Наука
Испанские ученые выявили гены, которые провоцируют тяжелое течение коронавируса
14:53
Наука
Ученые из США создали материал, который преобразовывает тепло в электрический ток
14:52
Экономика
Подсчитан убыток российских туроператоров от ограничения рейсов в Турцию
14:49
Спорт
Победу сборной РФ по фигурному катанию назвали хорошим знаком перед Олимпиадой
14:47
Политика
В США объяснили, почему мечты Украины о ядерном оружии останутся несбыточными
14:45
Происшествия
Житель Коммунара угостил школьницу наркотиками под видом жевательного табака
14:45
Общество
Спрос рождает предложение: в Крыму просят строить больше, чтобы снизить цены на жилье
14:45
Политика
В Госдуме заявили, что Киев передает секретные данные о России Вашингтону
14:44
Шоу-бизнес
Малахов показал уникальное видео с поющим «Рюмку водки» Сумишевским
14:39
Общество
Топ-5 известных моделей в возрасте
14:39
Политика
Депутат Шеремет назвал слова Зеленского о Крыме пакостями и гадостями
14:38
Происшествия
Молодые вандалы подожгли надгробные кресты и сделали селфи под Кировом
Все новости
Эксперт по ремонту техники рассказал, как спасти утопленный смартфон
pixabay.com
Общество

Эксперт по ремонту техники рассказал, как спасти утопленный смартфон

Побывавшему в воде смартфону могут грозить неполадки в его работе. Эксперт по ремонту бытовой техники Никита Пчелкин рассказал, как спасти устройство.

Москва, 17 апреля. Побывавшему в воде смартфону могут грозить неполадки в его работе. Эксперт по ремонту бытовой техники Никита Пчелкин рассказал, как спасти устройство.

По словам специалиста, производители гаджетов должны указывать в технических характеристиках, имеет ли аппарат водную защиту по стандарту IP. При этом не всегда компании поступают добросовестно и могут пытаться ввести потребителя в заблуждение.

Поэтому владельцам смартфонов важно понимать, что любое погружение устройства под воду может для него плохо кончиться. Пчелкин объяснил, что жидкость попадает в такие места, которые не получится просушить без разборки аппарата.

Эксперт рекомендует в такой ситуации обращаться в сервисный центр, чтобы там телефон разобрали и высушили. Однако затягивать с этим тоже не стоит, потому что это грозит смартфону большим количеством проблем, передает телеканал «Звезда».

Аналитик Илья Шатилин ранее раскрыл способ, как можно сэкономить на ремонте камеры телефона. По его словам, в случае внешнего повреждения справиться с ситуацией можно самостоятельно.

вода смартфон ремонт
Комментировать
Самое популярное
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
В Прибалтике обрадовались приостановке авиасообщения между РФ и Турцией
Экономика 14 апреля 2021
В Прибалтике обрадовались приостановке авиасообщения между РФ и Турцией
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Новости партнеров
Все новости / Общество / Эксперт по ремонту техники рассказал, как спасти утопленный смартфон
Рейтинг@Mail.ru