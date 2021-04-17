Эксперт по ремонту техники рассказал, как спасти утопленный смартфон

Москва, 17 апреля. Побывавшему в воде смартфону могут грозить неполадки в его работе. Эксперт по ремонту бытовой техники Никита Пчелкин рассказал, как спасти устройство.

По словам специалиста, производители гаджетов должны указывать в технических характеристиках, имеет ли аппарат водную защиту по стандарту IP. При этом не всегда компании поступают добросовестно и могут пытаться ввести потребителя в заблуждение.

Поэтому владельцам смартфонов важно понимать, что любое погружение устройства под воду может для него плохо кончиться. Пчелкин объяснил, что жидкость попадает в такие места, которые не получится просушить без разборки аппарата.

Эксперт рекомендует в такой ситуации обращаться в сервисный центр, чтобы там телефон разобрали и высушили. Однако затягивать с этим тоже не стоит, потому что это грозит смартфону большим количеством проблем, передает телеканал «Звезда».

Аналитик Илья Шатилин ранее раскрыл способ, как можно сэкономить на ремонте камеры телефона. По его словам, в случае внешнего повреждения справиться с ситуацией можно самостоятельно.