Адвокаты Артемовой намерены добиться изменения меры пресечения Эдварду Билу

Москва, 17 апреля. Юристы, представляющие интересы пострадавшей в ДТП на Садовом кольце, подали жалобу на избрание Эдварду Билу меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Адвокаты консультанта Госдумы РФ Марии Артемовой, как и ее родственники, считают, что суд необоснованно смягчил запреты пранкеру. В отношении его не стали применять те меры, о которых ходатайствовал следователь во время избрания меры пресечения.

ДТП с участием блогера Эдварда Била произошло 1 апреля. В тот день молодой человек, как считает следствие, устроил массовую аварию на Садовом кольце, в результате которой сильно пострадала консультант Госдумы РФ. Некоторое время после аварии она провела в коме.