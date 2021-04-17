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Адвокаты Артемовой намерены добиться изменения меры пресечения Эдварду Билу
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Общество

Адвокаты Артемовой намерены добиться изменения меры пресечения Эдварду Билу

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 14:48
Юристы, представляющие интересы пострадавшей в ДТП на Садовом кольце, подали жалобу на избрание Эдварду Билу меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Москва, 17 апреля. Юристы, представляющие интересы пострадавшей в ДТП на Садовом кольце, подали жалобу на избрание Эдварду Билу меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Адвокаты консультанта Госдумы РФ Марии Артемовой, как и ее родственники, считают, что суд необоснованно смягчил запреты пранкеру. В отношении его не стали применять те меры, о которых ходатайствовал следователь во время избрания меры пресечения.

ДТП с участием блогера Эдварда Била произошло 1 апреля. В тот день молодой человек, как считает следствие, устроил массовую аварию на Садовом кольце, в результате которой сильно пострадала консультант Госдумы РФ. Некоторое время после аварии она провела в коме.

адвокаты мера пресечения обжалование артемова Эдвард Бил
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