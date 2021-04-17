Камень преткновения: почему Конгресс США выступил против саудовской блокады Йемена

Группа американских законодателей призвала администрацию президента Джо Байдена оказать влияние на саудовскую коалицию с тем, чтобы та сняла всеобъемлющую блокаду с Йемена. Политики указывают на факты экономического коллапса и гуманитарной катастрофы, имеющие место в ближневосточной стране.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в официальной позиции США по йеменскому конфликту и содержании письма, составленного законодателями для Белого дома.

Гуманитарные соображения

Авторами обращения к госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену являются конгрессмены Тед Дойч, Джо Уилсон и Тед Лью — члены Комитета по международным делам Палаты представителей.

«Мы понимаем, что конфликт в Йемене является комплексным и затрагивает широкие политические интересы. Тем не менее мы просим Вас подчеркнуть необходимость немедленного снятия ограничений на импорт по гуманитарным соображениям. <…> Прекращение этой практики улучшит экономику Йемена, ускорит деэскалацию конфликта и предотвратит обострение гуманитарной катастрофы, что является важными целями для США», — говорится в тексте.

Идея снятия блокады была поддержана председателем комитета Грегори Миксом.

Примечательно, что схожая инициатива была выдвинута в начале апреля группой из более чем 70 конгрессменов из Демпартии. В ней содержался призыв к Байдену надавить на Саудовскую Аравию для снятия блокады с Йемена.

При этом Госдеп США на официальном уровне отрицает факт существования блокады. В феврале Белый дом объявил о прекращении поддержки наступательных операций саудовской коалиции, однако гарантировал Эр-Рияду помощь в защите от посягательств хуситов на территорию королевства.

Biden promised that the US would continue to help Saudi Arabian defend itself against missile attacks including those from Iranian backed militias like the Houthis in Yemen!!!!!this is the irony of 21st century. Just take a look at the pictures of Yemen.#Yemen pic.twitter.com/jNRdBv78jM — reyhane (@reyhane42246673) March 1, 2021

Тем временем группа йеменских активистов продолжает голодовку у стен Капитолия США в Вашингтоне. Их требованием является снятие ограничений на поставки жизненно важных товаров в Йемен. Мероприятие продолжается с 29 марта.

Война без конца

Вооруженная фаза конфликта на территории арабской страны продолжается с 2014 года, когда хуситское движение «Ансар Аллах» захватило практически весь Северный Йемен, включая столицу Сану. Хуситы восстали из-за притеснений на государственном уровне по религиозному признаку. Дискриминационная политика проводилась суннитскими правительствами на протяжении десятилетий.

В феврале 2015 года президент Мансур Хади подал в отставку, однако в марте бежал в южный город Аден, где отозвал собственное заявление и стал номинальным главой антихуситских сил в Йемене. Оставаясь формальным руководителем страны, Хади официально пригласил арабские государства вмешаться в конфликт.

Федеральное агентство новостей /

В результате девять стран во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм». Их основной интерес заключался в ликвидации иранского влияния в регионе. Дело в том, что Тегеран является основной силой, поддерживающей «Ансар Аллах», и без его помощи организация уже потерпела бы поражение.

Вмешательство арабской коалиции затянуло конфликт. Его финансовая обременительность привела к тому, что участники «Решающего шторма» стали постепенно сокращать свое участие в операции. В настоящий момент активное участие в войне принимают лишь Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

“In continuing to sell weapons to the UAE, US authorities are ignoring pervasive evidence of airstrikes and other attacks by the Saudi and UAE-led coalition in Yemen that unlawfully killed civilians,” said @HolewinskiSarah Was true in Dec, still true now! https://t.co/4F8rVT1prc — Andrea Prasow (@andreaprasow) April 14, 2021

За семь лет войны коалиция обвинялась во множестве военных преступлений, включая нанесение ударов по местам скопления гражданского населения и использование запрещенного оружия, уничтожение посевов и сельскохозяйственных объектов. По официальным данным ООН, от действий арабских государств погибли 8,7 тысячи мирных жителей, а еще 9,8 тысячи были ранены.

При этом самый сокрушительный удар по йеменскому населению нанесла сухопутная, морская и воздушная блокада, мотивированная стремлением коалиции пресечь иранские поставки для хуситов. В результате на территорию «Ансар Аллах», на которой проживало около 80% населения страны, прекратилось поступление не только оружия, но и медикаментов, топлива, продовольствия.

What are young visionaries committed to? Iman Saleh, on hunger strike in D.C., demands an end to the blockade and war against Yemen. Hunting in Yemen - via @commondreams https://t.co/TLFhTATx8Q — Kathy Kelly (@voiceinwild) April 10, 2021

Учитывая традиционную зависимость Йемена от импорта, блокада предсказуемо привела к массовому голоду и эпидемиям. На текущий момент погибло около 250 тысяч граждан страны (включая боевые потери), миллионы покинули ее пределы, а оставшиеся 20 миллионов испытывают хроническую нехватку воды и пищи. Система коммунального хозяйства в стране уничтожена. Это связано с отсутствием технической поддержки объектов жизнеобеспечения и нехваткой топлива для электростанций.

Участие США

Запад сыграл исключительно деструктивную роль в данном конфликте. Дело в том, что «заокеанские союзники» арабской коалиции поставляли ей различное вооружение, а также оказывали материально-техническую поддержку. Это было связано как с интересами оружейного лобби, так и со стремлением стран НАТО во главе с США подорвать иранское влияние на Аравийском полуострове. Кроме того, через поддержку саудитов Запад борется с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ), также замешанной в конфликте.

Федеральное агентство новостей /

Инициативы по сокращению помощи коалиции выдвигались при предыдущем президенте США Дональде Трампе, который, в свою очередь, блокировал их. Так, в 2019 году он наложил вето на законопроект Конгресса о прекращении военной поддержки Саудовской Аравии.

Американский лидер охарактеризовал документ как «ненужный» и «опасный», так как увидел в нем угрозу своим полномочиям.

«Эта резолюция является ненужной, опасной попыткой ослабить мою конституционную власть. Она подвергает опасности жизни американских граждан и храбрых военнослужащих как сегодня, так и в будущем», — объяснил он.

Следует заметить, что американские конгрессмены не обходят вниманием и ОАЭ. Так, 16 апреля был выдвинут законопроект об ужесточении контроля над продажами американского оружия за рубеж. Политики сослались на опасность поставок высокотехнологичных вооружений странам, не входящим в НАТО. По их словам, недружественные США государства могут провести инженерный анализ подобных военных разработок. В случае принятия соответствующего закона будет обнулен контракт с Эмиратами на поставки 50 истребителей F-35. Инициатива выдвинута представителями Демпартии, критикующими участие арабских стран в йеменском конфликте.

Президент новый, позиция старая

Официальный взгляд Вашингтона на войну в Йемене не претерпел принципиальных изменений: администрация нового руководителя Соединенных Штатов все так же отказывается «видеть» блокаду, установленную коалицией.

Вероятно, инициативы Демпартии обусловлены отнюдь не декларируемым стремлением к решению конфликта и выходу из гуманитарного кризиса на благо йеменского народа. Эти шаги можно рассматривать в рамках внутриполитической борьбы в США.

Congressional Democrats call on Biden administration to demand Saudi Arabia lift blockade on Yemen - CNNPolitics #SaturdayMorning #POTUS #USA #Yemen https://t.co/hwtPgvMJel — jeri lynn williams (@jeri_love2uall) April 10, 2021

Американское оружейное лобби, являющееся основным бенефициаром военных конфликтов по всему миру, традиционно предоставлено членами Республиканской партии. Похоже, что демократы добиваются ослабления своих конкурентов за счет сокращения их прибыли, зависящей в том числе от поставок оружия саудовской коалиции. А деньги, как известно, являются главным инструментом внутри- и внешнеполитического влияния.

wikipedia.org / Office of Senator Ron Johnson / Public Domain

Однако обсуждаемое письмо выбивается из этого ряда. Дело в том, что один из его составителей — Джон Уилсон — представляет республиканцев. Возможно, отчасти это объясняется тем фактом, что две главные политические силы в стране не являются монолитными и отдельные представители этих движений периодически демонстрируют отклонение от линии партии. Инициатива гласит, что снятие блокады соответствует целям США. Возникает закономерный вопрос о том, почему данный «государственный интерес» не выносился на повестку дня в течение предыдущих семи лет.

Отказ Байдена прекратить снабжение Саудовской Аравии и ОАЭ вооружениями, вероятно, обусловлен опасениями Белого дома по поводу распространения иранского влияния на Аравийском полуострове. Кроме того, поступления от военных заказов по-прежнему составляют солидную часть американского федерального бюджета.

Текущее положение дел способствует созданию оппозиции президенту в рядах его «родной» Демократической партии. К чему это приведет — покажет время.