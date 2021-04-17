Ученые из Челябинска создали модель искусственного дерева для очищения воздуха

Челябинск, 17 апреля. Модель искусственного дерева, которое будет очищать воздух, создали ученые из Южно-Уральского государственного университета.

Разработку собираются протестировать в Челябинске. По словам создателей, искусственные растения будут расположены на уровне роста человека. Изобретение оснастили фильтрами для очищения воздуха, которые работают на солнечной энергии.

Искусственные деревья способны как перерабатывать углекислый газ в кислород, по принципу живых растений, так и поглощать токсичные соединения. Среди них— вредные мелкодисперсные аэрозоли, поделись разработчики. Летом основой для искусственных растений будет мох, в зимний период его заменят на сорбент. Это позволит не останавливать работу устройства в течение всего года.

До этого сообщалось, что исследователи обнаружили в Якутии особых жуков. Они поедают пластик и перерабатывают его в безопасные соединения.