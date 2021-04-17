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Ученые из Челябинска создали модель искусственного дерева для очищения воздуха
pixabay.com
Наука

Ученые из Челябинска создали модель искусственного дерева для очищения воздуха

Модель искусственного дерева, которое будет очищать воздух, создали ученые из Южно-Уральского государственного университета.

Челябинск, 17 апреля. Модель искусственного дерева, которое будет очищать воздух, создали ученые из Южно-Уральского государственного университета.

Разработку собираются протестировать в Челябинске. По словам создателей, искусственные растения будут расположены на уровне роста человека. Изобретение оснастили фильтрами для очищения воздуха, которые работают на солнечной энергии.

Искусственные деревья способны как перерабатывать углекислый газ в кислород, по принципу живых растений, так и поглощать токсичные соединения. Среди них— вредные мелкодисперсные аэрозоли, поделись разработчики. Летом основой для искусственных растений будет мох, в зимний период его заменят на сорбент. Это позволит не останавливать работу устройства в течение всего года.

До этого сообщалось, что исследователи обнаружили в Якутии особых жуков. Они поедают пластик и перерабатывают его в безопасные соединения.

воздух очищение искусственные деревья
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