Главком ВСУ призвал украинцев не создавать вооруженные формирования

Киев, 17 апреля. Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак обратился к властям с просьбой не сеять панику среди населения из-за перемещений ВС РФ вдоль украинской границы.

Генерал-полковник ВСУ также призвал украинцев не создавать вооруженные формирования, так как эти действия могут быть использованы Москвой «в своих целях».

«Прошу представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе. Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием не определенных законом военизированных формирований», — сказал он.

Хомчак предполагает, что перемещение российской армии вдоль границы с Украиной — это попытка испытать Киев на прочность. Отмечается, что обращение главкома ВСУ стало реакцией на желание мэров нескольких украинских городов на западной части страны сформировать отряды самообороны для «отражения российской агрессии».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирное урегулирование в зоне конфликта на востоке Украины зависит от действий официального Киева и не имеет отношения к активности ВС РФ на собственной территории.