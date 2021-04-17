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Бразильянка застала бывшего парня с другой девушкой и воткнула в него нож
Невские Новости  /  Кристина Мурашова
Происшествия

Бразильянка застала бывшего парня с другой девушкой и воткнула в него нож

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 14:38
Жительница Бразилии предстанет перед судом за убийство экс-возлюбленного. Она вонзила мужчине нож в горло, когда увидела его в компании новой спутницы.

Бразилиа, 17 апреля. Жительница Бразилии предстанет перед судом за убийство экс-возлюбленного. Она вонзила мужчине нож в горло, когда увидела его в компании новой спутницы.

Девушка и ее бывший парень расстались несколько недель назад. До этого их связывали отношения, которые длились три года. В один из вечеров воспоминания о былом захлестнули бразильянку, и она решила наведаться к некогда близкому человеку в гости. Придя к нему домой, она увидела там другую девушку.

После этого между молодыми людьми вспыхнула ссора, которая завершилась кровопролитием: ревнивая бразильянка выхватила нож и ударила им парня в шею. От полученного ранения он скончался на месте, а девушку вскоре задержали правоохранители.

В Великобритании ревнивый мужчина избил возлюбленного своей бывшей подруги кофейным столиком, сообщал ФАН. В результате нападения пострадавший участник «любовного треугольника» остался жив.

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