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Ставропольский дружинник бросился в горящий дом ради спасения мужчины
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Общество

Ставропольский дружинник бросился в горящий дом ради спасения мужчины

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 14:31
Пожар начался в жилом доме в городе Михайловск, Ставропольского края. Член Окружной казачьей дружины города Валерий Резников вытащил владельца жилья из огня.

Михайловск, 17 апреля. Пожар начался в жилом доме в городе Михайловск, Ставропольского края. Член Окружной казачьей дружины города Валерий Резников вытащил владельца жилья из огня.

Резников находился в гостях у друга, когда увидел дым, который шел с соседнего участка. Выяснилось, что расположенное на нем строение охватил огонь. Мужчины не задумываясь бросились на тушение пожара. Оказалось, что владелец постройки остался внутри.

Дружинник вместе с товарищем вытащили мужчину из охватившего пламенем дома. Пожар начался из-за задымившегося матраса. Огонь удалось полностью потушить В комитете Ставропольского края по делам национальностей и казачества рассказали, что Резников не первый раз спасает людей. Он вытаскивал пострадавших из машин, которые попали в ДТП.

Ранее сообщалось, что в Козельске спасли четырехлетнего ребенка и 56-летнюю женщину из пожара в многоквартирном доме. Людей вытащили два сержанта вневедомственной охраны.

пожар спасение хорошие новости россии #просто герой
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