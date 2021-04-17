Ставропольский дружинник бросился в горящий дом ради спасения мужчины

Михайловск, 17 апреля. Пожар начался в жилом доме в городе Михайловск, Ставропольского края. Член Окружной казачьей дружины города Валерий Резников вытащил владельца жилья из огня.

Резников находился в гостях у друга, когда увидел дым, который шел с соседнего участка. Выяснилось, что расположенное на нем строение охватил огонь. Мужчины не задумываясь бросились на тушение пожара. Оказалось, что владелец постройки остался внутри.

Дружинник вместе с товарищем вытащили мужчину из охватившего пламенем дома. Пожар начался из-за задымившегося матраса. Огонь удалось полностью потушить В комитете Ставропольского края по делам национальностей и казачества рассказали, что Резников не первый раз спасает людей. Он вытаскивал пострадавших из машин, которые попали в ДТП.

Ранее сообщалось, что в Козельске спасли четырехлетнего ребенка и 56-летнюю женщину из пожара в многоквартирном доме. Людей вытащили два сержанта вневедомственной охраны.