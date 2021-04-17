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Президент ЦАР утвердил создание комитета поддержки общенационального диалога
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Весь мир

Президент ЦАР утвердил создание комитета поддержки общенационального диалога

Задачей нового комитета станет подготовка общенациональных консультаций с участием президента республики.

Банги, 17 апреля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера подписал указ о создании комитета поддержки республиканского диалога. Об этом сообщает центральноафриканское издание Ndjoni Sango.

В рабочую группу нового органа вошло девять человек, которые займутся подготовкой общенациональных консультаций с участием главы государства. Мероприятие состоится в понедельник, 19 апреля.

На следующей неделе Туадера проведет ряд встреч с руководством важных для жизни нации организаций, чтобы собрать мнение участников и подготовить почву для проведения республиканского диалога. В этом ему потребуется помощь нового комитета.

При этом, как неоднократно заявлял глава государства, боевики, отказавшиеся от Хартумского соглашения и примкнувшие к сколоченной экс-президентом Франсуа Бозизе «Коалиции патриотов за перемены», не имеют права принимать участие в диалоге. Документ утратил актуальность после активизации бандформирований накануне декабрьских выборов.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин отметил, что мировое сообщество должно уважать позицию официальных властей ЦАР. Последние заявили о невозможности переговоров с бандитами, замешанными в насилии над мирными жителями.

Кроме того, советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров подтвердил, что преступные группировки, действовавшие в стране, разгромлены, а правительство уже переходит к новой задаче — восстановлению и развитию экономики.

африка цар
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