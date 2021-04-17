МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Украины после инцидента с консулом

Москва, 17 апреля. Российский МИД пригласил временного поверенного в делах Незалежной Василия Покотило в связи с задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге.

О вызове рассказали в посольстве Украины в российской столице. Официальный Киев не приемлет выдвинутых обвинений, подчеркнул сотрудник дипведомства.

Ранее стало известно о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. По сообщениям ФСБ, должностное лицо пыталось получить от гражданина России закрытую информацию. После задержания Сосонюка отпустили. Пресс-секретарь МИД Незалежной сообщал, что консул находится в украинском дипучреждении.