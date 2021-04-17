ВСУ открыли огонь по Иверскому монастырю рядом с донецким аэропортом

Донецк, 17 апреля. Украинская сторона открыла огонь по Иверскому монастырю, расположенному рядом с донецким аэропортом, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Согласно информации источников WarGonzo с передовой, несколько ударов пришлись непосредственно по самому монастырскому комплексу. Также по информации представительства ДНР в СЦКК вечером в пятницу, 16 апреля, ВСУ открыли огонь из противотанковых управляемых ракет по территории дачного поселка на севере Донецка

«В 18:30 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению населенных пунктов Опытное — Жабуньки: выпущено две ракеты ПТУР», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что менее, чем за час ВСУ выпустили по Донецку и окраинам города 24 мины калибра 82 и 120 мм. Ранее в столице республики сообщили о гибели мирного жителя после обстрела со стороны Украины.