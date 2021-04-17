Крымчане пришли в восторг от видео с преображением новой трассы Евпатория — Черноморское

Евпатория, 17 апреля. Новая трасса Евпатория — Черноморское еще не отремонтирована до конца, но уже поражает своим качеством. Видеодоказательство этого показал популярный блогер Капитан Крым.

Автор YouTube-канала рассказывает о путешествиях и повседневной жизни на полуострове. Один из самых популярных форматов в его аккаунте — обзоры новых автомобильных дорог, строительством которых занимаются отечественные компании после возвращения региона в состав Российской Федерации в 2014 году.

Очередной ролик блогера посвящен трассе Евпатория — Черноморское. Капитальный ремонт и обновление дороги были анонсированы в феврале этого года, а завершить работу подрядчики обещают к лету. Как показывает Капитан Крым, уже сейчас выполнена большая часть работ, почти до самого конца проложен новый асфальт и повсеместно укрепляются обочины, облагораживаются автобусные остановки.

Пользователи, большинство из которых — простые крымчане, пришли в восторг, увидев, как полностью преобразилась разбитая за годы пребывания на Украине дорога. Многих приятно радуют темпы строительства и качество результата.

«Капитан, большое спасибо за то, что ты делаешь, в Крыму с 2013 года, каждый год вижу, как Крым преображается, разговариваю с людьми (подвожу постоянно местных), смотрю Ваши обзоры, удачи», — написал Boris Klevakin. «Хочется от всего сердца поблагодарить компанию ВАД за эту такую нужную дорогу. Буквально в это воскресенье, 11 апреля, ехали по этой дороге. Слов не хватит, чтобы выразить восторг!!!!!!!!!! Качество изумительное», — восторгается Inna.

Многие уже ждут начала туристического сезона и уверены, что путешествующие дорогами гости Крыма тоже высоко оценят новую трассу.

«Туристы летом приятно удивятся», — предсказывает Валентин Валентинович.

В завершение рассказа Капитан Крым подчеркивает, что на полуострове обновляются не только главные магистрали. Зрители благодарят блогера за освещение строительства и регулярно просят сделать обзоры небольших дорог местного значения. «Страшно подумать, что было бы, останься мы сейчас с дорогами 2013 года», — радуются россияне преображению полуострова.

Крым вовсю готовится к туристическому сезону. Сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала, что в этом сезоне полуостров ожидает приезда более семи миллионов гостей, и для них уже заготовлены 460 пляжей, часть из которых — совершенно новые.