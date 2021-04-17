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The Drive: США пытаются догнать РФ по части дальности полетов ракет «воздух — воздух»
wikipedia.org  /  Staff Sergeant Vince Parker
Армия

The Drive: США пытаются догнать РФ по части дальности полетов ракет «воздух — воздух»

Американский истребитель четвертого поколения F-15 Eagle отработал уничтожение цели на расстоянии порядка 160 км, передает издание The Drive.

Вашингтон, 17 апреля. Американский истребитель четвертого поколения F-15 Eagle отработал уничтожение цели на расстоянии порядка 160 км, передает издание The Drive.

Сообщается, что учения Военно-воздушных сил США состоялись в марте 2021 года в районе Мексиканского залива. Ракеты типа «воздух — воздух» AIM-120D Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) поразили мишень на расстоянии порядка 100 миль (примерно 160 км). В качестве цели во время тренировки выступал беспилотник BQM-167 «Skeeter».

Обозреватели американского издания The Drive отметили, что таким образом США пытаются догнать Россию и Китай по части дальности полетов ракет типа «воздух —воздух». Дальность российской ракеты Р-37М составляет 200 км. Пока что Соединенным Штатам далеко до такого показателя.

Ранее обозреватели издания Military Watch сообщили, что новая французская управляемая ракета «Метеор» оказалась гораздо хуже российской Р-37М. Новая ракета Франции предназначена для вооружения истребителей Rafale. Она имеет дальность полета всего 110 км, поэтому ведение боя с сильным оппонентом на значительной дистанции не представляется возможным.

сша Р-37М AMRAAM
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