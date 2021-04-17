Участники парада Победы в Екатеринбурге привились от CОVID-19 в поликлиниках ЦВО

Екатеринбург, 17 апреля. Ветераны локальных войн и вооруженных конфликтов, которые будут участвовать в параде Победы в Екатеринбурге, прошли вакцинацию от COVID-19.

По имеющейся информации, прививки участникам мероприятия делали в поликлиниках Центрального военного округа (ЦВО). Все ветераны получили отечественную вакцину «Спутник V», разработанную институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

Отмечается, что перед вакцинацией граждане прошли углубленный медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител. После ввода препарата в течение получаса все пациенты находились под наблюдением врачей.

Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников обратился к пожилым россиянам с просьбой вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Специалист заявил, что боязнь препарата иррациональна.