Норвегия и США подписали дополнительное соглашение об оборонном сотрудничестве

Осло, 17 апреля. Документ, подписанный Норвегией и США, регламентирует нахождение американского военного контингента на территории скандинавского государства.

Согласно заявлению главы МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, в правительстве страны довольны заключением дополнительного соглашения с американской стороной.

«На практике оно означает, что мы способствуем проведению совместных учений и что США еще лучше смогут поддержать Норвегию в случае кризиса или войны. Это важно для безопасности Норвегии и ее интересов», — сказала она.

Исходя из текста документа, «развитие практического оборонного сотрудничества» будет проходить в четырех зонах на территории Норвегии, которые будут использовать США и другие союзники.

«Американцы смогут инвестировать в инфраструктуру в этих местах. Строения и другая инфраструктура, которую там в будущем создадут США, будут собственностью Норвегии с правом их использования американской стороной», — уточняют в правительстве страны.

Ранее сообщалось о намерениях скандинавского государства обновить свой парк подводных лодок для противостояния с Россией.