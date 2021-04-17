Украинский политолог: молодежь «патриотичной Галичины» не готова воевать в Донбассе

Киев, 17 апреля. Представители молодежи в самых «патриотичных» регионах Украины не готовы отправляться на войну в Донбасс, утверждает украинский политолог.

Ситуация на линии разграничения между ВСУ и защитниками Донбасса обострилась с начала 2021 года — в народных республиках предполагают, что скопление украинской бронетехники в прифронтовых районах говорит о планах Киева по наступлению. Руководитель аналитического центра «Третий сектор» на Украине Андрей Золотарев в интервью «Украина.ру» заявил, что обострение на юго-востоке страны нужно только украинским элитам.

По мнению Золотарева, власти страны не просто так ввели огромные штрафы для уклонистов от срочной службы в армии и усовершенствовали воинский учет.

«Даже молодежь патриотичной Галичины предпочитает польские трускавки, сбор клубники, нежели надевать форму и идти служить Украине», — утверждает эксперт.

Политолог отметил маловероятность желания киевского руководства отвлечь внимание общественности от внутригосударственных проблем путем наступления на Донбасс — слишком уж велик шанс, что авантюра может обернуться поражением ВСУ и политической катастрофой.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины приняла законопроект, который ужесточает ответственность за уклонение от призыва в армию государства.