Танкисты Балтфлота отработали тактические стрельбы на учениях в Калининградской области

, 17 апреля. Военнослужащие танкового полка Балтийского флота завершили тактико-огневые учения на полигоне Правдинский в Калининградской области.

Танкисты отработали задачи по отражению ударов и атак условного противника. Военным приходилось открывать стрельбу с места, а также в ходе преодоления различных препятствий на пересеченной лесной и болотистой местности.

Экипажи учились синхронно уничтожать "вражескую" бронетехнику с использованием всех типов боеприпасов. Стрельба велась из модернизированной автоматической пушки танков Т-72Б3 артиллерийскими снарядами и из крупнокалиберного пулемета.

Во время маневров командиры подразделений проверили подготовку военнослужащих Балтфлота и оценили их навыки по повышению качества, темпа и дальности стрельбы из танкового вооружения. В тактико-огневых маневрах приняли участие около 300 танкистов и более 50 единиц военной техники.