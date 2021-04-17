Торговая биржа Binance сожгла рекордное количество токенов

Гонконг, 17 апреля. Ликвидация крупнейшего количества криптовалюты Binance Coin была проведена криптовалютной биржей Binance.

Один из крупнейших международных интернет-сервисов обмена цифровых валют провел 15-е уничтожение токенов собственного производства. Это стало рекордом криптобиржи в долларовом выражении. Площадка сожгла 1,09 млн BNB на сумму в 595,3 млн долларов. Об этом пишет РБК.

После сжигания количество Binance Coin уменьшилось до 169,4 млн монет. Цена BNB 13 апреля достигла исторического максимума в 638 долларов. Впоследствии ее цена начала снижаться и достигла 519 долларов по данным на 12:40 по московскому времени. Стоимость цифровых монет, согласно данным CoinGecko на 13:59 по московскому времени 17 апреля, составляет 533,53 доллара.

Токены сжигаются для уменьшения их количества в обращении. Данная методика используется для регулирования уровня инфляции и повышения стоимости криптовалюты. Операции по ликвидации прописываются в блокчейне в качестве транзакции, поэтому любой желающий может удостовериться в надлежащем сожжении монет.

Недавно финансовые аналитики проанализировали факторы, влияющие на стоимость биткоина и поделились своим мнением, почему криптовалюта не может преодолеть ограниченный ценовой диапазон, в котором она расположилась.