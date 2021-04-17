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Торговая биржа Binance сожгла рекордное количество токенов
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Экономика

Торговая биржа Binance сожгла рекордное количество токенов

Ликвидация крупнейшего количества криптовалюты Binance Coin была проведена криптовалютной биржей Binance.

Гонконг, 17 апреля. Ликвидация крупнейшего количества криптовалюты Binance Coin была проведена криптовалютной биржей Binance.

Один из крупнейших международных интернет-сервисов обмена цифровых валют провел 15-е уничтожение токенов собственного производства. Это стало рекордом криптобиржи в долларовом выражении. Площадка сожгла 1,09 млн BNB на сумму в 595,3 млн долларов. Об этом пишет РБК.

После сжигания количество Binance Coin уменьшилось до 169,4 млн монет. Цена BNB 13 апреля достигла исторического максимума в 638 долларов. Впоследствии ее цена начала снижаться и достигла 519 долларов по данным на 12:40 по московскому времени. Стоимость цифровых монет, согласно данным CoinGecko на 13:59 по московскому времени 17 апреля, составляет 533,53 доллара.

Токены сжигаются для уменьшения их количества в обращении. Данная методика используется для регулирования уровня инфляции и повышения стоимости криптовалюты. Операции по ликвидации прописываются в блокчейне в качестве транзакции, поэтому любой желающий может удостовериться в надлежащем сожжении монет.

Недавно финансовые аналитики проанализировали факторы, влияющие на стоимость биткоина и поделились своим мнением, почему криптовалюта не может преодолеть ограниченный ценовой диапазон, в котором она расположилась.

криптовалютная биржа Binance Coin сжигание токенов
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