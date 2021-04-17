Человеческие останки обнаружили в рязанском лесу

Рязань, 17 апреля. Местные жители нашли человеческие останки в лесу в Рязанской области, сообщила старший следователь Рязанского МСО СУ СК России по региону Ирина Корнеева.

На скелетированные останки наткнулся охотник. Он сообщил правоохранителям, что недалеко от поселка Поляны Рязанского района на земле лежат человеческие кости. В лесной массив прибыли следователи и, по их словам, фрагментов одежды и мягких тканей на останках обнаружено не было.

Правоохранители пытаются установить личность умершего. По факту происшествия началась доследственная проверка, также назначен ряд экспертиз.

Ранее ФАН сообщал, что 39-летняя женщина из Красноярска расчленила супруга и положила части тела в холодильник. Гражданка при этом вызвала службу доставки, чтобы они перевезли камеру хранения на другой адрес.