Порты РФ перевыполняют план по перевалке белорусских нефтепродуктов

Москва, 17 апреля. Объем транзита белорусских нефтепродуктов через российские порты превысил плановые показатели.

Перевалка белорусских грузов через порты Российской Федерации находится в постоянной работе. Сейчас фиксируется превышение плановых показателей по транзиту нефтепродуктов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вице-премьер Александр Новак заявил, что соглашение между Белоруссией и Россией по транзиту нефтепродуктов работает и исполняется, а объемы перевалки превышают запланированные.

Новак отметил, что во время переговоров председателя правительства Михаила Мишустина в Минске 16 апреля «обсуждалась возможность в будущем и другие продукты переваливать, транспортировать, используя совместные логистические цепочки».

«Это позволяет нам и торгово-экономическое сотрудничество развивать, и нашим компаниям обеспечивать загрузку», — подчеркнул вице-премьер.

Первые поставки по соглашению начались в марте 2021 года. Согласно тексту контракта, через российские порты предполагается переправить более 9,8 млн тонн грузов с 2021 по 2023 год.

Уход Белоруссии с прибалтийских портов оказал негативный эффект на внутреннюю экономику бывших республик СССР в Восточной Европе. Так, Литва подсчитала, сколько потеряет средств после ухода белорусских удобрений.