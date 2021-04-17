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Порты РФ перевыполняют план по перевалке белорусских нефтепродуктов
Prt Scr усть-луга.рф  /  пресс-служба Морского порта Усть-Луга
Экономика

Порты РФ перевыполняют план по перевалке белорусских нефтепродуктов

Объем транзита белорусских нефтепродуктов через российские порты превысил плановые показатели.

Москва, 17 апреля. Объем транзита белорусских нефтепродуктов через российские порты превысил плановые показатели.

Перевалка белорусских грузов через порты Российской Федерации находится в постоянной работе. Сейчас фиксируется превышение плановых показателей по транзиту нефтепродуктов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вице-премьер Александр Новак заявил, что соглашение между Белоруссией и Россией по транзиту нефтепродуктов работает и исполняется, а объемы перевалки превышают запланированные.

Новак отметил, что во время переговоров председателя правительства Михаила Мишустина в Минске 16 апреля «обсуждалась возможность в будущем и другие продукты переваливать, транспортировать, используя совместные логистические цепочки».

«Это позволяет нам и торгово-экономическое сотрудничество развивать, и нашим компаниям обеспечивать загрузку», — подчеркнул вице-премьер.

Первые поставки по соглашению начались в марте 2021 года. Согласно тексту контракта, через российские порты предполагается переправить более 9,8 млн тонн грузов с 2021 по 2023 год.

Уход Белоруссии с прибалтийских портов оказал негативный эффект на внутреннюю экономику бывших республик СССР в Восточной Европе. Так, Литва подсчитала, сколько потеряет средств после ухода белорусских удобрений.

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